Bộ sưu tập Xuân Hè của Benetton mang thông điệp 'tiến lên phía trước'

Thương hiệu thời trang Italy ra mắt bộ sưu tập kết hợp phong cách thập niên 90 sử dụng họa tiết hình ngựa, đường khâu 3D... thể hiện tính cách cá nhân.

Hồi tháng 2, Benetton ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè mang thông điệp Be On với ý nghĩa hãy tiến lên phía trước, là sự kết hợp giữa sự táo bạo, tôn vinh di sản biểu tượng, phong cách thập niên 90 và tinh thần mùa xuân hè. Bộ sưu tập mang đến sự đa dạng, sáng tạo và tự do trong việc thể hiện phong cách cá nhân của mỗi người, cùng với sự tôn trọng đối với môi trường và sự thoải mái trong thiết kế.

Đặc biệt, trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 không thể thiếu những thiết kế len dệt kim - thế mạnh và cũng là yếu tố làm nên sự thành công của Benetton, với các thiết kế họa tiết độc đáo như: họa tiết hình ngựa, các đường khâu 3D gợn sóng hoa, trái cây. Các thiết kế váy ngắn và áo crop top hoặc quần và áo sơ mi rộng được in hoạt tiết hoa thược dược, hoa cúc daisy, nụ hoa dại nhỏ, lá và cây dương xỉ. Tất cả như tạo nên bức tranh một khu vườn riêng, mang đến vẻ ngoài sống động, hấp dẫn, đúng với tinh thần thông điệp của bộ sưu tập Xuân Hè - Be On, Be Happy - hãy tiến lên, hãy hạnh phúc.

Các trang phục với họa tiết độc đáo trong bộ sưu tập Xuân Hè. Ảnh: United Colors of Benetton

Với sự ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè này, United Colors of Benetton đã một lần nữa chứng minh vị thế của mình trong làng thời trang. Sự đa dạng, sáng tạo và đổi mới không ngừng của thương hiệu tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những tín đồ yêu thời trang trên khắp thế giới.

Từ 1965, United Color of Benetton bắt đầu với việc sản xuất len và áo len truyền thống trước khi mở rộng sang các sản phẩm thời trang khác như áo sơ mi, quần áo dành cho nam, nữ, trẻ em và phụ kiện. Với tầm vóc của một "đế chế thời trang", United Colors of Benetton nhanh chóng vươn mình ra ngoài biên giới Italy và trở thành một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Thiết kế áo len dệt kim với họa tiết trái cây đặc trưng của nhà Benetton. Ảnh: United Colors of Benetton

Điểm nổi bật của thương hiệu này là một bản sắc hợp nhất bao gồm màu sắc, thời trang đích thực, chất lượng tạo nên một giá trị thương hiệu mạnh mẽ, năng động. Đến nay, hơn 4.000 cửa hàng của Benetton đã có mặt trên khắp các châu lục, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ đến châu Phi đã giúp đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa.

Thiết kế áo jersey với tên thương hiệu cùng họa tiết kẻ sọc đặc trưng từ nhà Benetton. Ảnh: United Colors of Benetton

Thương hiệu này nổi tiếng với việc sử dụng màu sắc nổi bật, điển hình là dòng sản phẩm T-shirt. Những mẫu áo Benetton mang đến sự tự tin và phong cách cá nhân với các màu sắc sáng tạo và phong phú, từ những gam màu sặc sỡ đến những gam màu trầm đặc trưng. Dòng sản phẩm mang tính ứng dụng, dễ dàng phù hợp từ văn phòng đến những buổi hẹn hò thân mật.

Dòng T-shirt đặc trưng với màu sắc tươi tắn, rực rỡ được nhà thiết kế tài ba người Ý Andrea Contri thể hiện trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024. Ảnh: United Colors of Benetton

Tầm nhìn của Benetton không chỉ dừng ở việc kinh doanh, thương hiệu còn nỗ lực trong việc hướng tới các giải pháp thời trang bền vững. Bằng cách thúc đẩy các giải pháp công nghệ và cải thiện hoạt động môi trường - xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng, Benetton đã chứng minh rằng việc kinh doanh có thể làm tốt cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Với lịch sử hơn nửa thế kỷ, United Colors of Benetton đã xây dựng một vị thế trên thị trường thời trang toàn cầu. Thương hiệu tạo ra biểu tượng của sự đa dạng và sáng tạo, thể hiện sự tự do, cá tính. Benetton hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên "gây sốt" trong làng thời trang với những ý tưởng độc đáo trong tương lai.

Nhân dịp Đại Lễ, United Colors of Benetton đang có chương trình ưu đãi lên đến 25% (từ ngày 26/04 – 05/05) dành cho những tín đồ yêu thích thời trang sắc màu, năng động và tươi trẻ.

Yên Chi