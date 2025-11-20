Bộ sưu tập túi của Loewe lấy cảm hứng từ mèo

Bộ sưu tập chớm Xuân Hè 2026 của Loewe đưa người yêu thời trang vào thế giới siêu thực của nghệ sĩ Anh Louis Wain, người được mệnh danh là "The Man Who Drew Cats" (Người đàn ông vẽ mèo). Sự nghiệp của ông, từ vẽ tranh đến gốm sứ, với đỉnh cao là những chiếc bình Futurist Cat đã cung cấp nguồn tài nguyên sáng tạo dồi dào, tái định hình các thiết kế kinh điển của Loewe.
Những chiếc bình gốm sứ mèo từng được tái hiện trên các mẫu túi đặc trưng như Amazona và Puzzle mang tinh thần vui tươi đặc trưng của Wain.
Bầy mèo trong bộ sưu tập mới mang những hình dạng độc đáo được chế tác thông qua kỹ thuật khảm da, thêu và nhiều họa tiết gây ảo giác trên nền da. Tại bộ sưu tập chớm Xuân Hè 2026, hình ảnh bình gốm sứ mèo của Wain được biến hóa thành chiếc ví cầm tay mới mang tên Futurist Cat tái hiện dưới dạng 3D.
Chiến dịch quảng bá do Carlijn Jacobs thực hiện làm nổi bật bảng màu rực rỡ ánh kim thể hiện không khí mùa lễ hội. Các chi tiết khảm da, thêu và độ bóng bẩy của chất liệu trên các mẫu thời trang mới mang lại nguồn năng lượng vui tươi và một chút hài hước.
Các mẫu túi xách Puzzle, Flamenco và Amazona tô điểm các hình ảnh mèo được xử lý bằng intarsia (kỹ thuật tạo ra các họa tiết nhiều màu). Những chiếc túi khác lại được tạo hình dựa trên khuôn mặt mèo, vết chân hoặc sọc kẻ.
Bộ sưu tập mới cũng giới thiệu các mẫu túi da Hammock Flip, Puzzle Panta, Flamenco, Draped Tote được làm mới, duy trì sự cân bằng giữa hình bóng đặc trưng và kết cấu mềm mại, phù hợp để sử dụng hàng ngày, với tính năng khóa kéo tùy chỉnh và dây đeo linh hoạt.
Các mẫu giày dép nằm trong bộ sưu tập mới cũng không kém phần sáng tạo với ủng biker, giày sandal Petal Anagram và Flamenco Knot bằng da thuộc, cùng với giày cao gót Toy pump trang trí nhân vật Futurist Cat.
Các quý ông yêu mèo cũng có phần trong bộ sưu tập mới. Một loạt ví da mang hoạ tiết mèo của Louis Wain trên nền da thuộc mềm mại, cũng như các phiên bản mới của chiếc túi Puzzle và túi Bucket được cho ra mắt dành riêng cho phái mạnh.
Louis Wain nổi tiếng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, được biết đến nhiều nhất với những bức tranh mèo nhân hóa, có tính cách sinh động. Họa sĩ cũng là một trong những người yêu mèo hàng đầu và từng làm chủ tịch Câu lạc bộ Mèo Quốc gia. Cuối đời, chứng tâm thần phân liệt ảnh hưởng tới những bức tranh của ông, thay đổi từ phong cách ngộ nghĩnh sang trừu tượng, ảo giác.
Tại Việt Nam, thương hiệu Loewe được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Yên Chi
Ảnh: Tam Sơn
Địa chỉ cửa hàng Loewe Union Square
L1-03A, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00
Số điện thoại: (+84) 28 3822 4368
Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com