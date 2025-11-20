Bộ sưu tập túi của Loewe lấy cảm hứng từ mèo

Các quý ông yêu mèo cũng có phần trong bộ sưu tập mới. Một loạt ví da mang hoạ tiết mèo của Louis Wain trên nền da thuộc mềm mại, cũng như các phiên bản mới của chiếc túi Puzzle và túi Bucket được cho ra mắt dành riêng cho phái mạnh.

Louis Wain nổi tiếng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, được biết đến nhiều nhất với những bức tranh mèo nhân hóa, có tính cách sinh động. Họa sĩ cũng là một trong những người yêu mèo hàng đầu và từng làm chủ tịch Câu lạc bộ Mèo Quốc gia. Cuối đời, chứng tâm thần phân liệt ảnh hưởng tới những bức tranh của ông, thay đổi từ phong cách ngộ nghĩnh sang trừu tượng, ảo giác.

Tại Việt Nam, thương hiệu Loewe được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.