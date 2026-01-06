Bộ sưu tập túi cao cấp của Vương phi Kate

Vương phi lên phố với áo khoác kẻ caro màu đỏ tía được thiết kế riêng, áo len cổ lọ Gabriela Hearst và chân váy Edeline Lee. Cô xách túi mini màu đỏ Morgan của Asprey - thương hiệu Anh xa xỉ được Nữ hoàng Elizabeth yêu thích. Thiết kế nổi bật với phần cứng mạ vàng, giá 2.995 bảng (106,7 triệu đồng).

Asprey có lịch sử lâu đời gắn bó với hoàng gia, bắt nguồn từ Nữ hoàng Victoria, người đã trao cho thương hiệu này chứng nhận hoàng gia đầu tiên năm 1862 cho các hộp đựng đồ trang điểm, túi du lịch và hộp đựng bút.