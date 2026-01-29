Bộ sưu tập trang sức dùng kỹ thuật tráng men truyền thống của Chaumet

Chaumet, thương hiệu trang sức, đá quý và đồng hồ cao cấp lâu đời của Pháp, ra mắt bộ sưu tập "Envol". Bộ sưu tập mang biểu tượng loài chim là sự tiếp nối những câu chuyện bầu trời từng được kể qua "Les Ciels de Chaumet" ra mắt năm 2019 và "Un Air de Chaumet" năm 2024.
Năm nay, Chaumet chọn cách tiếp cận chủ đề này với thông điệp "cất cánh", kết nối dòng chảy lịch sử gần 250 năm với kỹ thuật tráng men Grand Feu đỉnh cao.
Chaumet, thương hiệu trang sức, đá quý và đồng hồ cao cấp lâu đời của Pháp, ra mắt bộ sưu tập "Envol". Bộ sưu tập mang biểu tượng loài chim là sự tiếp nối những câu chuyện bầu trời từng được kể qua "Les Ciels de Chaumet" ra mắt năm 2019 và "Un Air de Chaumet" năm 2024.
Năm nay, Chaumet chọn cách tiếp cận chủ đề này với thông điệp "cất cánh", kết nối dòng chảy lịch sử gần 250 năm với kỹ thuật tráng men Grand Feu đỉnh cao.
Bộ sưu tập Envol 2026 lấy cảm hứng từ món trang sức hình đôi cánh đính kim cương và men xanh, được nhà điêu khắc người Mỹ Gertrude Payne Whitney mua tại London năm 1910. Thiết kế này trở thành điểm giao thoa giữa tinh thần Belle Époque và ngôn ngữ sáng tạo đương đại của Chaumet.
Bộ sưu tập Envol 2026 lấy cảm hứng từ món trang sức hình đôi cánh đính kim cương và men xanh, được nhà điêu khắc người Mỹ Gertrude Payne Whitney mua tại London năm 1910. Thiết kế này trở thành điểm giao thoa giữa tinh thần Belle Époque và ngôn ngữ sáng tạo đương đại của Chaumet.
Nếu như hình dáng đôi cánh là xương sống của bộ sưu tập, thì màu sắc là linh hồn. Envol nổi bật với sắc xanh - gam màu đặc trưng của Chaumet, nay chuyển từ sắc thiên thanh tới khoảng xanh thẫm như màn đêm.
Nếu như hình dáng đôi cánh là xương sống của bộ sưu tập, thì màu sắc là linh hồn. Envol nổi bật với sắc xanh - gam màu đặc trưng của Chaumet, nay chuyển từ sắc thiên thanh tới khoảng xanh thẫm như màn đêm.
Để đạt được hiệu ứng thị giác này, các nghệ nhân đã phục hưng và làm mới kỹ thuật tráng men Grand Feu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác tuyệt đối, nơi men được nung ở nhiệt độ cao để đạt được độ trong trẻo và bền vững vĩnh cửu.
Để đạt được hiệu ứng thị giác này, các nghệ nhân đã phục hưng và làm mới kỹ thuật tráng men Grand Feu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác tuyệt đối, nơi men được nung ở nhiệt độ cao để đạt được độ trong trẻo và bền vững vĩnh cửu.
Trên các thiết kế của Envol, lớp men không chỉ đóng vai trò trang trí bề mặt mà còn tạo chiều sâu quang học ấn tượng, phản chiếu ánh sáng và cảm giác chuyển động mượt mà, tựa như đầu những chiếc lông vũ đang rung lên trong gió.
Trên các thiết kế của Envol, lớp men không chỉ đóng vai trò trang trí bề mặt mà còn tạo chiều sâu quang học ấn tượng, phản chiếu ánh sáng và cảm giác chuyển động mượt mà, tựa như đầu những chiếc lông vũ đang rung lên trong gió.
Lớp men Grand Feu được những viên sapphire Madagascar và Ceylon hảo hạng làm nền. Những viên đá quý này được chọn lọc kỹ lưỡng để đồng điệu với dải màu của men, tạo nét chuyển mình liền mạch giữa chất liệu nhân tạo và khoáng vật tự nhiên.
Lớp men Grand Feu được những viên sapphire Madagascar và Ceylon hảo hạng làm nền. Những viên đá quý này được chọn lọc kỹ lưỡng để đồng điệu với dải màu của men, tạo nét chuyển mình liền mạch giữa chất liệu nhân tạo và khoáng vật tự nhiên.
Theo đại diện thương hiệu, bộ sưu tập Envol giống như một khoảnh khắc lãng mạn. Đó là khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, đôi cánh mở rộng đón lấy luồng gió và sẵn sàng đương đầu với gió lớn của thời cuộc. Chaumet với kỹ thuật bậc thầy mô tả sự chuyển động đó trong những chất liệu cứng nhất là vàng, kim cương và đá sapphire.
"Giữa một thế giới luôn ồn ào và vội vã, BST Envol gợi nhắc về vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng kiên định. Nó nhắc chúng ta rằng, sự tự do đích thực không nằm ở việc bay cao đến đâu, mà nằm ở khả năng làm chủ đôi cánh của chính mình", vị đại diện nói.
Theo đại diện thương hiệu, bộ sưu tập Envol giống như một khoảnh khắc lãng mạn. Đó là khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, đôi cánh mở rộng đón lấy luồng gió và sẵn sàng đương đầu với gió lớn của thời cuộc. Chaumet với kỹ thuật bậc thầy mô tả sự chuyển động đó trong những chất liệu cứng nhất là vàng, kim cương và đá sapphire.
"Giữa một thế giới luôn ồn ào và vội vã, BST Envol gợi nhắc về vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng kiên định. Nó nhắc chúng ta rằng, sự tự do đích thực không nằm ở việc bay cao đến đâu, mà nằm ở khả năng làm chủ đôi cánh của chính mình", vị đại diện nói.
Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Như Ý
Ảnh: Chaumet
Liên hệ Chaumet Hà Nội:
Địa chỉ: 12 Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h - 20h.
Điện thoại: 024 32039686.
Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com.