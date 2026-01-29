Bộ sưu tập trang sức dùng kỹ thuật tráng men truyền thống của Chaumet

Chaumet, thương hiệu trang sức, đá quý và đồng hồ cao cấp lâu đời của Pháp, ra mắt bộ sưu tập "Envol". Bộ sưu tập mang biểu tượng loài chim là sự tiếp nối những câu chuyện bầu trời từng được kể qua "Les Ciels de Chaumet" ra mắt năm 2019 và "Un Air de Chaumet" năm 2024.

Năm nay, Chaumet chọn cách tiếp cận chủ đề này với thông điệp "cất cánh", kết nối dòng chảy lịch sử gần 250 năm với kỹ thuật tráng men Grand Feu đỉnh cao.