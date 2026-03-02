Bộ sưu tập thu đông phong cách thập niên 80 của Boss

Các mẫu áo khoác với cấu trúc vai vuông vức, được tinh chỉnh bằng phần ve áo cao hơn theo phong cách cuối những năm 1990. Boss ưu ái các thiết kế áo hai hàng khuy đi kèm quần tây xếp một ly, hay áo ba khuy phối cùng quần hai ly dáng rộng.
Các mẫu áo khoác với cấu trúc vai vuông vức, được tinh chỉnh bằng phần ve áo cao hơn theo phong cách cuối những năm 1990. Boss ưu ái các thiết kế áo hai hàng khuy đi kèm quần tây xếp một ly, hay áo ba khuy phối cùng quần hai ly dáng rộng.
Bộ suit tông xám than với phom dáng suông thẳng, cấu trúc vai rõ nét và quần ống đứng. Áo blazer hai hàng khuy được phối cùng sơ mi xanh nhạt tạo điểm nhấn vừa phải trên nền sắc trung tính. Phần cổ và tay áo lộ lớp layering màu xanh sáng, giúp tổng thể bớt cứng và tăng chiều sâu thị giác. Tổng thể bộ trang phục được hoàn thiện khi kết hợp cùng giày da đen bóng.
Bộ suit tông xám than với phom dáng suông thẳng, cấu trúc vai rõ nét và quần ống đứng. Áo blazer hai hàng khuy được phối cùng sơ mi xanh nhạt tạo điểm nhấn vừa phải trên nền sắc trung tính. Phần cổ và tay áo lộ lớp layering màu xanh sáng, giúp tổng thể bớt cứng và tăng chiều sâu thị giác. Tổng thể bộ trang phục được hoàn thiện khi kết hợp cùng giày da đen bóng.
Các nhà thiết kế còn khéo léo kết hợp những chất liệu khác nhau trên cùng một trang phục nhằm tạo nên sự mới mẻ như: ve áo được tạo thành bởi chất liệu nylon và len alpaca chải kỹ; hay lớp da thuộc cao cấp được ép chặt với cashmere mịn màng.
Các nhà thiết kế còn khéo léo kết hợp những chất liệu khác nhau trên cùng một trang phục nhằm tạo nên sự mới mẻ như: ve áo được tạo thành bởi chất liệu nylon và len alpaca chải kỹ; hay lớp da thuộc cao cấp được ép chặt với cashmere mịn màng.
Đặc biệt, vân da đà điểu trên áo khoác dáng dài hay túi xách mang lại chiều sâu thị giác. Những điểm gồ ghề tự nhiên của da đà điểu tương phản với thớ vải len thượng hạng trơn mềm.
Đặc biệt, vân da đà điểu trên áo khoác dáng dài hay túi xách mang lại chiều sâu thị giác. Những điểm gồ ghề tự nhiên của da đà điểu tương phản với thớ vải len thượng hạng trơn mềm.
Trong bộ sưu tập lần này, Boss thể hiện sự sang trọng qua cách kết hợp các chất liệu có mật độ và độ dày khác nhau. Điểm nhấn đáng chú ý là thiết kế áo khoác da màu đỏ rượu vang, phối cùng áo cổ lọ trắng và quần tây nâu xám. Cách kết hợp này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong việc cân bằng sắc độ và thể hiện khả năng làm chủ bề mặt chất liệu của thương hiệu. Bảng màu ấm – trung tính được tiết chế khéo léo, giúp tổng thể vừa nổi bật vừa hài hòa.
Trong bộ sưu tập lần này, Boss thể hiện sự sang trọng qua cách kết hợp các chất liệu có mật độ và độ dày khác nhau. Điểm nhấn đáng chú ý là thiết kế áo khoác da màu đỏ rượu vang, phối cùng áo cổ lọ trắng và quần tây nâu xám. Cách kết hợp này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong việc cân bằng sắc độ và thể hiện khả năng làm chủ bề mặt chất liệu của thương hiệu. Bảng màu ấm – trung tính được tiết chế khéo léo, giúp tổng thể vừa nổi bật vừa hài hòa.
Nghệ thuật trang trí trong bộ sưu tập cũng được xử lý chỉn chu, lấy cảm hứng từ các họa tiết lưu trữ như hoa mẫu đơn, hoa rum và hoa ly, thể hiện trên nền lụa in và vải jacquard. Sự xuất hiện của các họa tiết mềm mại này đóng vai trò cân bằng, làm dịu những đường cắt sắc nét ở phần vai – nơi phom dáng được nhấn mạnh để tạo cấu trúc vững vàng. Nhờ đó, thiết kế hài hòa giữa cứng và mềm, giữa kỹ thuật may đo chuẩn xác và vẻ đẹp nữ tính.
Nghệ thuật trang trí trong bộ sưu tập cũng được xử lý chỉn chu, lấy cảm hứng từ các họa tiết lưu trữ như hoa mẫu đơn, hoa rum và hoa ly, thể hiện trên nền lụa in và vải jacquard. Sự xuất hiện của các họa tiết mềm mại này đóng vai trò cân bằng, làm dịu những đường cắt sắc nét ở phần vai – nơi phom dáng được nhấn mạnh để tạo cấu trúc vững vàng. Nhờ đó, thiết kế hài hòa giữa cứng và mềm, giữa kỹ thuật may đo chuẩn xác và vẻ đẹp nữ tính.
Với bảng màu chủ đạo gồm nâu đất, xám chì, xanh navy và đỏ rượu vang, bộ sưu tập tôn vinh các sắc thái trầm mặc và ổn định. Phụ kiện như thắt lưng kép, boots da cao cổ và túi xách oversized được tối giản chi tiết để tập trung hoàn toàn vào chất lượng da và phom dáng tinh giản.
Với bảng màu chủ đạo gồm nâu đất, xám chì, xanh navy và đỏ rượu vang, bộ sưu tập tôn vinh các sắc thái trầm mặc và ổn định. Phụ kiện như thắt lưng kép, boots da cao cổ và túi xách oversized được tối giản chi tiết để tập trung hoàn toàn vào chất lượng da và phom dáng tinh giản.
Qua bộ sưu tập Thu - Đông 2026, BOSS nhấn mạnh thế mạnh đường may chuẩn xác và kỹ thuật hoàn thiện chỉn chu, yếu tố quyết định phom dáng và chất lượng tổng thể của trang phục.
Qua bộ sưu tập Thu - Đông 2026, BOSS nhấn mạnh thế mạnh đường may chuẩn xác và kỹ thuật hoàn thiện chỉn chu, yếu tố quyết định phom dáng và chất lượng tổng thể của trang phục.
Trước giờ show Thu - Đông 20206 diễn ra, ca sĩ Isaac xuất hiện trong thiết kế của Boss và chụp hình cùng đại sứ thương hiệu David Beckham. David Beckham diện suit lịch lãm, trong khi Isaac diện outfit được thương hiệu chuẩn bị riêng với tông màu nâu be chủ đạo. Điểm nhấn trên trang phục của ca sĩ là chiếc cà vạt mang họa tiết lấy cảm hứng thập niên 1980, tạo nên phong cách retro nhưng vẫn hợp thời.
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Trước giờ show Thu - Đông 20206 diễn ra, ca sĩ Isaac xuất hiện trong thiết kế của Boss và chụp hình cùng đại sứ thương hiệu David Beckham. David Beckham diện suit lịch lãm, trong khi Isaac diện outfit được thương hiệu chuẩn bị riêng với tông màu nâu be chủ đạo. Điểm nhấn trên trang phục của ca sĩ là chiếc cà vạt mang họa tiết lấy cảm hứng thập niên 1980, tạo nên phong cách retro nhưng vẫn hợp thời.
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Boss
Mua hàng trực tuyến: https://front-row.com/brand/boss.html.
Địa chỉ cửa hàng:
- 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439378131. Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
- Tầng 1, Lô L1-A26, Trung tâm thương mại Hanoi Centre, 175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Điện thoại: 02433635018. Email: boss.hnc@tamsonfashion.com.
- Tầng 1 – Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 02432015138. Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com.
- Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: 028 3915 1737. Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com.