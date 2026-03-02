Bộ sưu tập thu đông phong cách thập niên 80 của Boss

Trong bộ sưu tập lần này, Boss thể hiện sự sang trọng qua cách kết hợp các chất liệu có mật độ và độ dày khác nhau. Điểm nhấn đáng chú ý là thiết kế áo khoác da màu đỏ rượu vang, phối cùng áo cổ lọ trắng và quần tây nâu xám. Cách kết hợp này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong việc cân bằng sắc độ và thể hiện khả năng làm chủ bề mặt chất liệu của thương hiệu. Bảng màu ấm – trung tính được tiết chế khéo léo, giúp tổng thể vừa nổi bật vừa hài hòa.