Bộ sưu tập Thu 2025 lấy cảm hứng từ New York của Tumi

Ứng dụng nghệ thuật graffiti ngẫu hứng trên những bức tường New York, dòng túi Just In Case kinh điển khoác lên diện mạo mới với họa tiết sơn phun nhỏ giọt đặc trưng. Ba phiên bản kích cỡ mới giúp gấp gọn dễ dàng hơn.