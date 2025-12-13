Bộ sưu tập quần 'kéo dài' chân của Lệ Quyên

Trong chuyến đi chơi mùa thu ở châu Âu, Lệ Quyên chọn quần legging kết hợp bốt Givenchy và áo khoác lông. Bộ cánh tối màu và ôm dáng giúp cô trông mảnh mai hơn.
Bốn năm nay, ca sĩ chuộng quần legging, sắm nhiều mẫu của các thương hiệu đình đám như Fendi, Versace, Dolce & Gabbana, MLB. Cô cho biết ưu tiên dùng hàng xịn và dày dặn để có thể dùng dài lâu, tạo sự thanh lịch và tránh sự cố phản cảm. Quần legging mỏng và bó dễ làm lộ các khuyết điểm và có thể gây mất thẩm mỹ.
Quần legging da co giãn là một trong những thiết kế được cô yêu thích nhất, mặc đi mặc lại trong đời thường lẫn các chuyến du lịch.
Ca sĩ phối quần bó cùng crop top da đồng điệu. Cô tăng vẻ thời thượng bằng túi Birkin da cá sấu của Hermes, áo khoác, kính và bốt Chanel.
Trong một dịp khác, cô mặc bộ cánh y hệt, phối giày hoa trà của Chanel.
Người đẹp theo đuổi mốt xuyên thấu khoe nội y với bộ quần áo của nhà mốt Italy. Lệ Quyên cho biết cô thích mặc quần legging vì tiện, tôn đường cong hiệu quả, cạp cao nên trông cảm giác chân dài và bé hơn.
Cô còn sắm nhiều mẫu in họa tiết dày đặc theo phong cách maximalism, đi kèm áo bó đồng điệu.
Các mẫu quần legging in họa tiết dày đặc của Lệ Quyên.
Ngoài quần đen, thiết kế cũng được cô sử dụng nhiều là phiên bản da màu nâu. Cô thường áp dụng công thức diện cả bộ tông xuyệt tông hoặc đồng màu khi mặc món đồ này.
Chất liệu da lót bông có khả năng giữ nhiệt tốt, co giãn, thuận tiện cho cử động nên được cô lựa chọn mỗi khi ra nước ngoài tận hưởng kỳ nghỉ đông.
Bà mẹ một con chọn cả bộ màu nâu với giày lót lông cừu, áo khoác lông và túi Hermes.
Cô còn có một chiếc màu xanh tím than ăn ý với set đồ gồm túi Birkin, giày cao gót Chanel và áo thun mỏng xuyên thấu.
Ca sĩ "đổi gió" với quần trang trí chi tiết khóa kéo, tăng hiệu ứng chân thon dài tối đa.
Lệ Quyên quê Hà Nội, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Cô nổi tiếng với nhiều bản hit như Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao. Năm 2009, ca sĩ vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Sau ly hôn, cô chăm sóc con trai và hẹn hò người mẫu Lâm Bảo Châu.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp