Bộ sưu tập quần 'kéo dài' chân của Lệ Quyên

Bốn năm nay, ca sĩ chuộng quần legging, sắm nhiều mẫu của các thương hiệu đình đám như Fendi, Versace, Dolce & Gabbana, MLB. Cô cho biết ưu tiên dùng hàng xịn và dày dặn để có thể dùng dài lâu, tạo sự thanh lịch và tránh sự cố phản cảm. Quần legging mỏng và bó dễ làm lộ các khuyết điểm và có thể gây mất thẩm mỹ.