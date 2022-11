Bộ sưu tập nghệ thuật tỷ USD của công chúa Qatar

Theo Telegraph, Sheikha Mayassa là người mua bí mật đã trả 142,4 triệu USD cho tác phẩm "Three Studies of Lucian Freud" của Francis Bacon tại Christie's New York hồi tháng 11/2013.

Artnews cho biết hồ sơ của công chúa hầu như không tồn tại ở những nơi mua bán nghệ thuật. Sheika không đến thăm các phòng trưng bày, cũng không xuất hiện trong các phiên đấu giá hay hoạt động liên quan. Bà ủy thác việc mua hàng của mình cho một số cố vấn nghệ thuật giàu kinh nghiệm như Philippe Ségalot, Franck Giraud hay Guy Bennett.