Bộ sưu tập giày của hoa hậu Lương Thùy Linh

Hôm 12/9, Lương Thùy Linh chia sẻ ảnh dạo chơi ở Bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp. Cô xách túi Goyard và mang giày lười tỷ phú Loro Piana 1.100 USD (29 triệu đồng). Hoa hậu cho biết ưu tiên chọn đôi này khi đi du lịch hoặc công tác, những dịp phải di chuyển nhiều vì giày mềm và êm chân.
Hôm 12/9, Lương Thùy Linh chia sẻ ảnh dạo chơi ở Bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp. Cô xách túi Goyard và mang giày lười tỷ phú Loro Piana 1.100 USD (29 triệu đồng). Hoa hậu cho biết ưu tiên chọn đôi này khi đi du lịch hoặc công tác, những dịp phải di chuyển nhiều vì giày mềm và êm chân.
Trong chuyến đi Pháp, cô còn tới thành phố Nice. Người đẹp phối đầm tối giản với sandals đính nơ hiệu Rene Caovilla giá 1.520 USD (hơn 40 triệu đồng).
Trong chuyến đi Pháp, cô còn tới thành phố Nice. Người đẹp phối đầm tối giản với sandals đính nơ hiệu Rene Caovilla giá 1.520 USD (hơn 40 triệu đồng).
Bốn năm qua, Lương Thùy Linh có một bộ sưu tập thời trang phong phú đến từ những thương hiệu xa xỉ đình đám thế giới. Cô có nhiều đôi của Dior, từ giày thể thao đến cao gót, giày bệt. Thỉnh thoảng, người đẹp dạo phố với đôi sneakers cơ bản màu trắng gắn logo nhà mốt Pháp giá 24 triệu đồng.
Bốn năm qua, Lương Thùy Linh có một bộ sưu tập thời trang phong phú đến từ những thương hiệu xa xỉ đình đám thế giới. Cô có nhiều đôi của Dior, từ giày thể thao đến cao gót, giày bệt. Thỉnh thoảng, người đẹp dạo phố với đôi sneakers cơ bản màu trắng gắn logo nhà mốt Pháp giá 24 triệu đồng.
Một trong những đôi được cô dùng nhiều nhất là giày búp bê Dior 28 triệu đồng bằng da bê màu kem. Cô cho biết yêu thích thiết kế này vì tiện lợi, thanh lịch, phối đủ kiểu quần áo.
Một trong những đôi được cô dùng nhiều nhất là giày búp bê Dior 28 triệu đồng bằng da bê màu kem. Cô cho biết yêu thích thiết kế này vì tiện lợi, thanh lịch, phối đủ kiểu quần áo.
Cô còn có một đôi slingback của thương hiệu này màu nude, gắn nơ ở hông. Thiết kế từng tạo nên cơn sốt cuối thập niên 2010, được nhiều sao trong và ngoài nước ưa chuộng.
Cô còn có một đôi slingback của thương hiệu này màu nude, gắn nơ ở hông. Thiết kế từng tạo nên cơn sốt cuối thập niên 2010, được nhiều sao trong và ngoài nước ưa chuộng.
Năm 2023, giày lưới Alaia gây sốt khắp thế giới. Nắm bắt xu hướng này, Lương Thùy Linh cũng có một đôi màu đen 920 USD (24,2 triệu đồng) lấy cảm hứng từ giày cổ điển của Nhật Bản.
Năm 2023, giày lưới Alaia gây sốt khắp thế giới. Nắm bắt xu hướng này, Lương Thùy Linh cũng có một đôi màu đen 920 USD (24,2 triệu đồng) lấy cảm hứng từ giày cổ điển của Nhật Bản.
Ngoài đôi giày búp bê của Dior, dép Hermes màu trắng với quai chữ H nổi tiếng cũng được cô sử dụng hàng ngày khi đi học, đi cà phê, hoặc đi nghỉ dưỡng.
Ngoài đôi giày búp bê của Dior, dép Hermes màu trắng với quai chữ H nổi tiếng cũng được cô sử dụng hàng ngày khi đi học, đi cà phê, hoặc đi nghỉ dưỡng.
Một trong những đôi giày điệu nhất tủ đồ của cô là đôi giày hoa trà của Chanel giá vài chục triệu đồng.
Một trong những đôi giày điệu nhất tủ đồ của cô là đôi giày hoa trà của Chanel giá vài chục triệu đồng.
Về loại dép xỏ ngón, hoa hậu chọn thiết kế của Tory Burch. Cô thường kết hợp chúng với quần shorts hoặc váy maxi khi đi du lịch.
Về loại dép xỏ ngón, hoa hậu chọn thiết kế của Tory Burch. Cô thường kết hợp chúng với quần shorts hoặc váy maxi khi đi du lịch.
Khi đi dự tiệc, sự kiện, cô thường dùng đôi cao gót mũi nhọn đính nơ của Mach & Mach hơn 26 triệu đồng.
Lương Thùy Linh, 26 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Người đẹp đắt show diễn vedette các sự kiện thời trang. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, thuận lợi trong việc làm MC song ngữ hai năm trở lại đây. Cô đang học tiến sĩ, ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 7, hoa hậu ra mắt thương hiệu thời trang riêng.
Khi đi dự tiệc, sự kiện, cô thường dùng đôi cao gót mũi nhọn đính nơ của Mach & Mach hơn 26 triệu đồng.
Lương Thùy Linh, 26 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Người đẹp đắt show diễn vedette các sự kiện thời trang. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, thuận lợi trong việc làm MC song ngữ hai năm trở lại đây. Cô đang học tiến sĩ, ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 7, hoa hậu ra mắt thương hiệu thời trang riêng.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp