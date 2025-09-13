Bộ sưu tập giày của hoa hậu Lương Thùy Linh

Khi đi dự tiệc, sự kiện, cô thường dùng đôi cao gót mũi nhọn đính nơ của Mach & Mach hơn 26 triệu đồng.

Lương Thùy Linh, 26 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Người đẹp đắt show diễn vedette các sự kiện thời trang. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, thuận lợi trong việc làm MC song ngữ hai năm trở lại đây. Cô đang học tiến sĩ, ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 7, hoa hậu ra mắt thương hiệu thời trang riêng.