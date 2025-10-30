Triển lãm Giao điểm Tinh hoa trưng bày các mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, tại Hoàng Thành Thăng Long, ngày 22/10 – 2/11.

Triển lãm được nhà phân phối Tam Sơn tổ chức dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, quy tụ hàng chục thương hiệu xa xỉ, bao gồm các hãng đồng hồ được phân phối chính hãng như: Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget... Trong đó, nhiều mẫu đồng hồ được sản xuất phiên bản giới hạn, thuộc nhóm thủ công hiếm hoặc phiên bản chế tác riêng dành cho thị trường Việt Nam.

Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ tại triển lãm ở Hà Nội Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ tại triển lãm Giao điểm Tinh hoa. Video: Ngọc Ngọc

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam

Tại triển lãm, lần đầu tiên Tam Sơn trưng bày thương hiệu đồng hồ Jaeger-LeCoultre, đánh dấu sự trở lại Việt Nam của hãng đồng hồ Thụy Sĩ được giới mộ điệu vinh danh "The watchmaker of watchmakers" - nhà chế tác của các nhà chế tác. Trong lần trở lại dưới quyền phân phối của Tam Sơn, Jaeger-LeCoultre chế tác một phiên bản đồng hồ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam có hai phiên bản thép và vàng hồng. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo đó, mẫu Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam có hai phiên bản, bộ vỏ vàng hồng hoặc thép. Đồng hồ đeo tay có bộ vỏ thiết kế lật hai mặt độc đáo, một mặt hiển thị thời gian. Mặt còn lại được khắc laser, phủ màu thủ công Quốc kỳ, trang trí bản đồ Việt Nam cùng dòng chữ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam sử dụng bộ máy chuyển động cơ học, lên cót bằng tay.

Hãng sản xuất số lượng chỉ 5 chiếc cho phiên bản vàng hồng và 20 chiếc cho phiên bản bằng thép, giá tham khảo lần lượt 725 triệu và 355 triệu đồng. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam đi kèm chiếc hộp đựng được Hanoia chế tác bằng chất liệu sơn mài độc đáo. Trên thế giới, Jaeger-LeCoultre là một trong số ít thương hiệu có khả năng tự sản xuất hầu hết linh kiện và chế tác thủ công trong cùng một nhà máy, từng cung cấp bộ máy cho những thương hiệu lớn như Audemars Piguet, hay Vacheron Constantin.

Bộ đôi Patek Philippe Ref. 7150/250R-001 và Ref. 5078G-001

Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ quan trọng bậc nhất do Tam Sơn phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tại triển lãm, hãng trưng bày chiếc Ref. 7150/250R-001 Ladies' Chronograph và Ref. 5078G-001 Minute Repeater trong căn phòng Di Sản.

Patek Philippe Ref.7150/250R-001 Ladies' Chronograph là đồng hồ đeo tay dành cho nữ giới với tính năng bấm giờ, sử dụng bộ chuyển động cơ học lên cót tay. Bộ vỏ bằng vàng hồng 18K với kích thước 38 mm. Mặt đồng hồ màu bạc đục, hoàn thiện thủ công với cọc số gắn nổi và bộ kim chỉ giờ bằng vàng hồng. Đính 99 viên kim cương trên vành bezel và khóa cài dây đeo tổng khối lượng khoảng 0,99 carat.

Chiếc Patek Philippe đầu tiên bán ra tại cửa hàng chính hãng thứ hai ở Việt Nam. Ảnh: Tuấn Vũ

Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên được bán ra tại cửa hàng Patek Philippe TP Hồ Chí Minh, khai trương năm 2022, hơn 3 năm sau khi thương hiệu chính thức có mặt tại Việt Nam với cửa hàng đầu tiên mở tại Hà Nội vào cuối năm 2018. Mẫu đồng hồ có giá trị tham khảo khoảng 2,7 tỷ đồng.

Chiếc Patek Philippe Ref. 5078G-001 Minute Repeater là mẫu đồng hồ đeo tay siêu phức tạp với tính năng điểm chuông phút lặp, sử dụng bộ chuyển động cơ học lên cót tự động. Bộ vỏ bằng vàng trắng 18K có kích thước 38 mm. Mặt số tráng men thủ công màu kem, đi kèm cọc số gắn nổi và bộ kim chỉ giờ bằng vàng trắng. Đồng hồ được trang bị dây đeo da cá sấu màu nâu chocolate bóng và khóa gập bằng vàng trắng.

Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên có tính năng điểm chuông - một trong những tính năng mang tính biểu tượng của Patek Philippe, chỉ dành cho nhà sưu tầm lâu năm có hiểu biết và gắn bó đặc biệt với thương hiệu, được bán tại thị trường Việt Nam. Mẫu đồng hồ có giá trị tham khảo khoảng 11 tỷ đồng.

Patek Philippe Ref. 5538G-019 Minute Repeater Rare Handcrafts

Mẫu đồng hồ Patek Philippe Calatrava Ref. 5538G-019 được trưng bày tại căn phòng Kiệt Tác, nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật thủ công hiếm (Rare Handcrafts), thường được hãng sản xuất rất giới hạn hoặc độc bản.

Patek Philippe Ref. 5538G-019 thuộc bộ sưu tập thủ công hiếm. Ảnh: Tuấn Vũ

Phiên bản được trưng bày tại triển lãm thuộc sở hữu của một khách hàng tại Việt Nam, có họa tiết chủ đề thiên nhiên được chế tác tráng men thủ công viền chỉ vàng (cloisonné enamel dial) tinh xảo. Mặt số minh họa bức tranh hai chú chim diệc trắng đứng trên hồ súng. Ngoài ra, mẫu đồng hồ này cũng có tính năng điểm chuông Minute Repeater độc đáo của Patek Philippe, khi được kích hoạt, chiếc đồng hồ sẽ thông báo cho chủ nhân biết chính xác giờ và phút hiện tại bằng tiếng chuông.

Patek Philippe Ref. 5538G-019 Minute Repeater Rare Handcrafts được sản xuất giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới.

Chopard L.U.C Flying Tourbillon Twin Joaillerie

Mẫu đồng hồ đeo tay Chopard có tính năng flying tourbillon, phiên bản nữ trang cao cấp giới hạn 8 chiếc. Bộ vỏ kích thước 41,8 mm, bên trong là cơ chế tourbillon bay và công nghệ trống cót đôi độc quyền của Chopard. Mặt số, vành bezel và vấu dây được khảm bằng 156 viên đá sapphire đa sắc cắt baguette, tạo hiệu ứng cầu vồng độc đáo.

Chopard L.U.C Flying Tourbillon Twin Joaillerie được sản xuất giới hạn 8 chiếc toàn cầu. Ảnh: Chopard

Để đạt được kỹ nghệ chế tác này, hãng phải tìm kiếm và tuyển chọn rất nhiều mẫu đá quý để tạo ra hiệu ứng dải màu đa sắc. Đây cũng là công đoạn mang tính thử thách nhất trong quá trình chế tác mẫu Chopard L.U.C Flying Tourbillon Twin Joaillerie. Trong ngành đồng hồ xa xỉ, Chopard định vị thương hiệu là "nhà chế tác của những xúc cảm", mẫu trưng bày tại triển lãm có giá tham khảo hơn 17 tỷ đồng.

Piaget Metaphoria

Đồng hồ lắc tay trang sức cao cấp độc bản Metaphoria "Foliatura" được chế tác từ ngọc lục bảo Colombia giác cắt hình gối, nặng khoảng 6,59 cara. Thoạt nhìn sẽ khó nhận ra đây là một chiếc đồng hồ, bởi thiết kế mang tính nữ trang nhiều hơn, chế tác bằng các vật liệu thượng hạng như: kim cương, ngọc đế quang, vàng trắng.

Piaget Metaphoria có giá tham khảo hơn 30 tỷ đồng, có mặt đồng hồ kích thước nhỏ được ẩn giấu phía sau giúp chủ nhân có thể xem giờ.

Triển lãm Giao điểm Tinh hoa được tổ chức trong không gian hơn 1.000 m2, gồm nhiều căn phòng theo từng chủ đề khác nhau, dẫn dắt cảm xúc người xem đến với những thông điệp sáng tạo của Tam Sơn, kết hợp hơn 100 tác phẩm, vật phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng. Triển lãm tổ chức từ ngày 22/10 đến 2/11. Thời gian mở cửa cho công chúng từ 26/10 đến 2/11, từ 9h đến 17h, tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, phường Ba Đình, Hà Nội.

Quang Anh