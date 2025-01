Bộ sưu tập đồng hồ của tỷ phú Mark Zuckerberg

Xuất hiện trên podcast The Future Mark Zuckerberg Is Trying To Build của Cleo Abram, anh đeo Chronomètre Souverain Havana. Thiết kế của hãng F.P. Journe mang mặt số màu nâu kết hợp dây da đồng điệu, vỏ bạch kim 40 mm, giá khoảng 69.000 USD (1,7 tỷ đồng). Ảnh: F.P. Journe.