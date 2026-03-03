Bộ sưu tập Diamond D tôn vinh phái nữ tại Đăng Quang Watch

Ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp đặc biệt để tri ân những người phụ nữ quan trọng. Bên cạnh sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn, đồng hồ là một trong những món quà có giá trị sử dụng lâu dài. Dịp này, Đăng Quang Watch giới thiệu bộ sưu tập Diamond D, lấy cảm hứng từ phái nữ hiện đại - nhóm theo đuổi vẻ thanh lịch, tự tin, luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng.
Theo phía thương hiệu, loạt đồng hồ Diamond D được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét gồm: mặt số đính đá, dây đeo thanh mảnh và ánh kim. "Tất cả hòa quyện tạo nét cuốn hút riêng, giúp phái đẹp thể hiện phong cách và cá tính một cách tinh tế nhất", người đại diện cho hay.
Mẫu Diamond D DM1014RG có gam vàng hồng, mặt số đính đá cùng dây kim loại. Thiết kế dành cho những người theo đuổi vẻ thanh lịch, hiện đại.
Đồng hồ Diamond D DM1013S-BK có thiết kế mặt vuông, mặt số tối giản, nổi bật ở mọi môi trường, công sở lẫn dạo phố. Gam đen giúp tôn da, dễ phối với trang phục trắng, đỏ, be hoặc phong cách monochrome (đơn sắc).
Mẫu Diamond D DM1017YG là một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập. Theo đại diện nhà phân phối: "Đồng hồ kết hợp lắc tay được xem là biểu tượng của phong cách hiện đại, dành cho người yêu cái đẹp và biết cách tạo dấu ấn riêng".
Dòng Diamond D DM1012S-P có mặt số hồng phấn, tạo khác biệt với dây cao su và viền đá. Với chiếc đồng hồ này, các nàng theo đuổi vẻ nữ tính có thể biến hóa phong cách với mọi trang phục, mọi địa điểm.
Dòng Diamond D DM1016S trang bị dây đeo thép không gỉ, tạo vẻ sang trọng, bền bỉ theo thời gian. Cấu trúc mắt xích thanh mảnh ôm tay, phù hợp đeo hàng ngày hoặc trong các dịp trang trọng.
Thiết kế Diamond D DM1003S-DBL thích hợp với những cô gái theo đuổi phong cách thanh lịch. Điểm nhấn đồng hồ là dây thép không gỉ, viền bezel trông lấp lánh và mặt số ánh xanh đính đá.
Phái nữ cũng có thể biến hóa phong cách với dòng Diamond D DM1015YG - thiết kế mặt vuông trên nền vàng ánh kim. Theo đại diện hàng Đăng Quang Watch, cọc số La Mã cổ điển là một trong những chi tiết của vẻ đẹp vượt thời gian.
Các thiết kế trong bộ sưu tập Diamond D hiện có mặt tại các cửa hàng Đăng Quang Watch trên toàn quốc. "8/3 không đơn thuần là dịp tặng quà, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trân trọng hành trình làm chủ thời gian. Một chiếc đồng hồ Diamond D vừa giúp phái đẹp quản lý từng phút giây, vừa biểu thị tình yêu, sự ghi nhận lẫn phong cách", đại diện nhà phân phối nói thêm.
Đông Vệ
Ảnh: Đăng Quang Watch
