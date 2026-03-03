Bộ sưu tập Diamond D tôn vinh phái nữ tại Đăng Quang Watch

Ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp đặc biệt để tri ân những người phụ nữ quan trọng. Bên cạnh sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn, đồng hồ là một trong những món quà có giá trị sử dụng lâu dài. Dịp này, Đăng Quang Watch giới thiệu bộ sưu tập Diamond D, lấy cảm hứng từ phái nữ hiện đại - nhóm theo đuổi vẻ thanh lịch, tự tin, luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng.

Theo phía thương hiệu, loạt đồng hồ Diamond D được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét gồm: mặt số đính đá, dây đeo thanh mảnh và ánh kim. "Tất cả hòa quyện tạo nét cuốn hút riêng, giúp phái đẹp thể hiện phong cách và cá tính một cách tinh tế nhất", người đại diện cho hay.