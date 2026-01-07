Bộ sưu tập Bính Ngọ của Boss đề cao kỹ thuật thủ công

Nhà mốt mời nhà vô địch bơi lội thế giới Uông Thuận (Wang Shun) làm đại sứ thương hiệu. Vận động viên thể hiện nguồn năng lượng và tinh thần kiên trì, vốn là những đặc tính tiêu biểu của ngựa. Đội ngũ thiết kế của Boss đã nghiên cứu sâu các kết cấu và kỹ thuật của nghệ thuật kim hoàn truyền thống Trung Hoa để đưa vào từng sản phẩm.

Thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập là chiếc áo khoác da khóa kéo với các chi tiết cắt laser tinh xảo. Công nghệ laser được sử dụng để mô phỏng hiệu ứng chạm nổi điêu khắc, một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác cao, thường thấy trong ngành chế tác kim loại quý - trở thành điểm nhấn cho một món đồ may mặc sẵn