Bộ sưu tập Bính Ngọ của Boss đề cao kỹ thuật thủ công

Thương hiệu Boss vừa giới thiệu bộ sưu tập capsule (giới hạn) dành cho năm Bính Ngọ. Chiến dịch lần này tập trung vào việc tái hiện vẻ đẹp của nghệ thuật đúc vàng cổ điển phản ánh nét giao thoa giữa kỹ thuật may đo đặc trưng của Boss và những giá trị di sản lâu đời phương Đông.
Nhà mốt mời nhà vô địch bơi lội thế giới Uông Thuận (Wang Shun) làm đại sứ thương hiệu. Vận động viên thể hiện nguồn năng lượng và tinh thần kiên trì, vốn là những đặc tính tiêu biểu của ngựa. Đội ngũ thiết kế của Boss đã nghiên cứu sâu các kết cấu và kỹ thuật của nghệ thuật kim hoàn truyền thống Trung Hoa để đưa vào từng sản phẩm.
Thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập là chiếc áo khoác da khóa kéo với các chi tiết cắt laser tinh xảo. Công nghệ laser được sử dụng để mô phỏng hiệu ứng chạm nổi điêu khắc, một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác cao, thường thấy trong ngành chế tác kim loại quý - trở thành điểm nhấn cho một món đồ may mặc sẵn
Bên cạnh đó, lấy cảm hứng từ các họa tiết và kỹ thuật kim hoàn Trung Hoa, gồm chạm khắc, tráng men cloisonné hay đính cườm, các mẫu thiết kế truyền tải sự thanh lịch và phức tạp của nghệ thuật cổ xưa qua lăng kính hiện đại.
Danh mục sản phẩm trong bộ sưu tập bao gồm nhiều lựa chọn, từ áo khoác, đồ len, áo nỉ, áo thun đến đồ denim và các phụ kiện như nội y, tất nam. Ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và đen, tạo nét tương phản mạnh mẽ với các chi tiết tông vàng.
Chi tiết chỉ vàng cân bằng giữa yếu tố truyền thống trong trang phục đón Tết phương Đông và phong cách tối giản đương đại.
Đối với các dòng áo hoodie và áo nỉ, Boss áp dụng kỹ thuật in và thêu nhiều lớp phức tạp, bên cạnh các chi tiết hạt vàng nhỏ được thêm vào để gợi nhắc về hạt lúa - biểu tượng của nền văn minh phương Đông.
Mỗi món đồ trong bộ sưu tập đều được đặt tên riêng mang cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa. Việc chú trọng vào từng chi tiết nhỏ, từ khâu chọn chất liệu đến phương pháp hoàn thiện bề mặt vải, cho thấy định hướng của thương hiệu thời trang của Đức trong việc tôn trọng các giá trị thủ công nghệ thuật.
Theo nhà mốt, bộ sưu tập mừng năm mới của Boss thể hiện cách tiếp cận sáng tạo của thương hiệu khi kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những kỹ thuật truyền thống và công nghệ may mặc hiện đại.
Hải My
Liện hệ
Boss Green Lotte Department Store: Tầng 4, F4-C19 Lotte Department Store
số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 024 3845 9269.
Email: bossgolf.lds@tamsonfashion.com.
Boss Lotte Mall West Lake Hanoi: Tầng 1 - Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 024 3201 5138.
Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com.
Boss Tràng Tiền: 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 024 3937 8131.
Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
Boss Saigon Centre: Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9h30 – 21h30; Thứ Bảy – Chủ nhật: 9h30 – 22h.
Điện thoại: 028 3915 1737
Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com.
Boss Green Takashimaya: Tầng 2 – Gian 210, Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 11h: - 19h.
Điện thoại: 028 3821 0877.
Email: bossgolf.hcm@tamsonfashion.com.
Boss Green Diamond Plaza: Tầng 3, XA-32225, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Tel: 028 3535 6980
Mobile: 0931 850 378.
Email: bossgolf.dpz@tamsonfashion.com.