Bộ sưu tập biệt thự hạng sang tại The Fullton Edition

342 căn biệt thự tại phân khu đầu tiên của The Fullton Edition do CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) phát triển gồm 5 loại hình sản phẩm, hướng đến giới thượng lưu.

The Fullton Edition đề cao quan niệm "tổ ấm là nơi thể hiện phong cách sống", thông qua cách bố trí mặt bằng, lựa chọn vật liệu và tổ chức không gian mở. Ở giai đoạn đầu, chủ đầu tư tập trung phát triển 5 dòng sản phẩm bao gồm các loại biệt thự và nhà phố thương mại, hướng đến nhu cầu sử dụng khác nhau, từ an cư cho gia đình tới lưu trú phong cách nghỉ dưỡng.

Đầu tiên là dòng biệt thự tứ lập Enclave Villa. Mỗi căn có diện tích xây dựng ước tính 286-289 m2, mặt tiền 10 m, phòng khách thông tầng cao khoảng 6,7 m và khoảng sân vườn trước nhà, tạo độ thoáng và tiếp cận tự nhiên. Khu để xe riêng với hai chỗ đậu giúp tối ưu công năng sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn của dòng Enclave Villa là bãi xe độc lập lên tới 2 chỗ đậu. Ảnh: CapitaLand

Song song với đó, Twin Villa (biệt thự song lập) đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa riêng tư và kết nối gia đình. Thiết kế ba mặt thoáng với 5 phòng ngủ tách biệt, hai không gian đa năng, và khu bếp - phòng ăn liên thông tạo nên sự liền mạch trong sinh hoạt chung.

Với cấu trúc song lập, gia chủ có thể xem xét phương án sở hữu hai căn liền kề để liên thông, phù hợp mô hình gia đình nhiều thế hệ nhưng vẫn giữ được sự riêng cho từng thành viên.

Biệt thự song lập Twin Villa đề cao sự gắn kết với cộng đồng cư dân. Ảnh: CapitaLand

Dành cho nhóm khách hàng ưu tiên cảnh quan và lối sống gần gũi thiên nhiên, Garden Villa (biệt thự đơn lập vườn) có tổng diện tích 310-364 m2 với 4 mặt thoáng và mảng kính lớn, tăng cường chiếu sáng tự nhiên và đối lưu không khí.

Khoảng sân vườn bao quanh thích hợp cho sinh hoạt ngoài trời, trồng cây, tạo mảng xanh tại gia. Đây là lựa chọn hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình đa thế hệ.

Garden Villa với điểm nhấn không gian xanh bao quanh, giao hòa với thiên nhiên. Ảnh: CapitaLand

Là dòng sản phẩm cao cấp nhất với 14 căn giới hạn, Pool Villa sở hữu diện tích sàn rộng khoảng 434 m2, hướng tới không gian nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Mỗi căn bố trí hồ bơi riêng, sân thượng phù hợp cho các buổi tiệc gia đình, đồng thời có lối đi trực tiếp ra công viên trung tâm quy mô khoảng 2 ha. Cách thiết kế không gian này đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào đời sống thường nhật, nhấn mạnh yếu tố riêng tư và tiếp cận mảng xanh nội khu.

Pool Villa là dòng sản phẩm cao cấp nhất tại The Fullton Edition. Ảnh: CapitaLand

Hoàn thiện hệ sinh thái ở The Fullton Edition là Boutique Townhouse (nhà phố thương mại). Dòng sản phẩm này hướng đến mô hình vừa ở vừa kinh doanh, với thiết kế mặt tiền rộng 7,7 m, tầng cao thông thoáng và hệ kính lớn để tăng nhận diện thương hiệu. Phương án thiết kế mở giúp chủ nhà thuận tiện sắp đặt không gian bán hàng, dịch vụ hoặc văn phòng, đồng thời vẫn đảm bảo khu vực sinh hoạt của gia đình.

Theo đơn vị phát triển, các dòng sản phẩm tạo thành một bộ sưu tập có tính liên kết: tứ lập hướng cộng đồng; song lập đề cao công năng gia đình; đơn lập vườn khuyến khích lối sống xanh; biệt thự hồ bơi mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng; và nhà phố thương mại thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Việc đa dạng các dòng sản phẩm giúp người mua có thêm lựa chọn theo nhu cầu sử dụng và kế hoạch tài chính.

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12 ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9 ha.

Song Anh