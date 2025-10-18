Bộ sưu tập bánh 'Tinh hoa hội cốm' của Orion

Orion giới thiệu 5 loại bánh kết hợp hương cốm truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt.

Thương hiệu mang đến 5 loại bánh với hương vị đa dạng. Trong đó, Custas kem cốm Hà Nội tạo dấu ấn riêng nhờ sự đổi mới nhờ công nghệ tiêm kem hai nhân (kem trứng và kem cốm). Vị ngọt mát của kem và vị thơm bùi của cốm được bao bọc bởi lớp bánh bông lan mềm tan, tạo nên một món ăn nhẹ bổ dưỡng cho cả gia đình. Bánh gạo nướng An cốm sen được ra đời từ những hạt gạo Japonica cao cấp kết hợp cùng công nghệ sản xuất hiện đại. Mỗi chiếc bánh đều có kích thước to, dày, thơm nồng mùi gạo, bột hạt sen và lá dứa với lớp cốm dẹp xanh giòn phủ trên bề mặt.

Bên cạnh đó, bánh con cá Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ - chiếc bánh con cá có cấu trúc 4 lớp: vỏ bánh bông lan dừa mềm dai, bông lan cốm mềm mịn, mochi cốm xanh dẻo và kem đậu đỏ béo bùi. Khi thưởng thức, lớp vỏ bánh tan trong miệng, hòa cùng chút dai dẻo của mochi cốm, gợi nhớ hương vị cốm làng quê, quyện thêm chút ngọt bùi trọn vị của đậu đỏ... như đưa người thưởng thức trở về với thời thơ ấu.

Trong thời gian tới, Orion sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập "Tinh hoa hội cốm' với hai sản phẩm C'est Bon cốm và Gouté cốm, hứa hẹn nhiều điểm nhấn đặc sắc về cả hình dáng, cấu trúc bánh và hương vị.

Ba loại bánh mang hương cốm của Orion gồm bánh gạo nướng An cốm sen, Custas kem cốm Hà Nội và mới nhất là bánh con cá Bống Bang mochi cốm xanh đậu đỏ. Ảnh: Orion

Đại diện Orion cho biết, để giữ trọn hương vị cốm nguyên bản, quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Việc lưu giữ vị ngọt thanh, thơm bùi trong từng sản phẩm là kết quả của sự tận tâm và sáng tạo không ngừng. Đội ngũ sản xuất đã thử nghiệm hàng chục công thức, điều chỉnh công nghệ sấy, nướng và phối trộn nguyên liệu để tạo nên những sản phẩm riêng biệt. Dù là bánh mềm hay giòn, mỗi dòng đều mang hương cốm thanh khiết và nét đặc trưng riêng. Công nghệ hiện đại giúp Orion dung hòa giữa giá trị truyền thống và xu hướng mới, để mỗi lần thưởng thức, người tiêu dùng cảm nhận được hương vị cốm cùng không khí lễ hội đặc trưng của Việt Nam.

"Hạt cốm được thể hiện qua nhiều hình thức - từ mochi dẻo, bánh bông lan mềm đến bánh gạo nướng hương cốm non. Dù biến tấu khác nhau, mỗi chiếc bánh vẫn giữ hương thơm, vị ngọt thanh và sắc xanh tự nhiên, thể hiện sự trân trọng của Orion với giá trị văn hóa Việt", vị đại diện nói.

Sản phẩm bánh mang vị cốm đặc trưng của Orion được bày bán tại các chợ, siêu thị, tạp hóa trên toàn quốc từ tháng 10. Ảnh: Orion

Từ tháng 10, các chợ, tạp hóa và siêu thị trên toàn quốc sẽ mang không gian "Tinh hoa hội cốm" đến gần hơn với người tiêu dùng qua các hoạt động trải nghiệm sản phẩm và ưu đãi hấp dẫn. Đây là dịp để khách hàng hòa mình vào không khí lễ hội, thưởng thức buổi tiệc bánh mang giá trị "Tình Orion" - nơi cốm được nâng tầm thành món quà gắn kết yêu thương, dễ sẻ chia trong mỗi mùa sum vầy.

Orion là thương hiệu thuộc Tập đoàn Orion (Hàn Quốc). Tại Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Orion Food Vina) là đơn vị sở hữu, sản xuất và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu này. Orion Food Vina hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 và thành lập vào năm 2005. Sở hữu nhiều thương hiệu bánh kẹo được yêu thích như ChocoPie, Custas, O’Star, Gouté, Bánh gạo An, Miz, Toonies..., doanh nghiệp luôn hướng tới mục tiêu mang đến sản phẩm chất lượng cao, thể hiện sự gắn kết cho gia đình Việt.

