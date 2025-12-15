Bộ sưu tập áo 'nửa gang tay' của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên gây chú ý khi diện mốt nửa gang tay lên thảm đỏ show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12 ở TP HCM. Trang phục dáng crop top dạng ống phồng, tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Xu hướng từng được nhiều sao quốc tế, trong nước như Lisa, Hồ Ngọc Hà lăng xê.