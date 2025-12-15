Bộ sưu tập áo 'nửa gang tay' của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên gây chú ý khi diện mốt nửa gang tay lên thảm đỏ show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12 ở TP HCM. Trang phục dáng crop top dạng ống phồng, tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Xu hướng từng được nhiều sao quốc tế, trong nước như Lisa, Hồ Ngọc Hà lăng xê.
Kỳ Duyên gây chú ý khi diện mốt nửa gang tay lên thảm đỏ show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, ngày 5/12 ở TP HCM. Trang phục dáng crop top dạng ống phồng, tạo từ các lớp chất liệu uốn lượn như đường cong của cánh hoa. Xu hướng từng được nhiều sao quốc tế, trong nước như Lisa, Hồ Ngọc Hà lăng xê.
Miss Universe Vietnam 2024 tạo dáng ở sự kiện.
Kỳ Duyên thường phối áo tí hon với nhiều trang phục, tạo hình ảnh đa dạng. Kiểu áo đòi hỏi người mặc có vòng eo nhỏ, thân hình săn chắc.
Kỳ Duyên thường phối áo tí hon với nhiều trang phục, tạo hình ảnh đa dạng. Kiểu áo đòi hỏi người mặc có vòng eo nhỏ, thân hình săn chắc.
Mỹ nhân từng diện hàng chục mẫu áo cùng phong cách, đa dạng chất liệu và phụ kiện. Hồi đầu năm, cô kết hợp áo với chân váy dài dáng đuôi cá, nhuộm tóc màu nổi.
Mỹ nhân từng diện hàng chục mẫu áo cùng phong cách, đa dạng chất liệu và phụ kiện. Hồi đầu năm, cô kết hợp áo với chân váy dài dáng đuôi cá, nhuộm tóc màu nổi.
Kỳ Duyên gợi cảm ở hậu trường.
Kỳ Duyên mặc tôn hình thể với trang phục voan bóng và ánh kim trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2024 trong vai trò thí sinh. Trang phục giúp người đẹp khoe đôi chân dài, vòng eo 59 cm.
Kỳ Duyên mặc tôn hình thể với trang phục voan bóng và ánh kim trên sân khấu Miss Universe Vietnam 2024 trong vai trò thí sinh. Trang phục giúp người đẹp khoe đôi chân dài, vòng eo 59 cm.
Kỳ Duyên đọ phong cách gợi cảm cùng Võ Hoàng Yến (giữa) và Minh Triệu (trái) tại một sự kiện thời trang. Cô chọn váy da xẻ cao kết hợp áo dây sequin.
Kỳ Duyên đọ phong cách gợi cảm cùng Võ Hoàng Yến (giữa) và Minh Triệu (trái) tại một sự kiện thời trang. Cô chọn váy da xẻ cao kết hợp áo dây sequin.
Cô nhiều lần kết hợp trang phục phong cách gợi cảm với găng tay đồng điệu.
Cô nhiều lần kết hợp trang phục phong cách gợi cảm với găng tay đồng điệu.
Kỳ Duyên trên thảm đỏ show Golden Heritage của Lê Thanh Hòa hồi tháng 4.
Kiểu áo kết hợp dây đan tạo điểm nhấn cho phần thân trên được Kỳ Duyên chọn khi ngồi "ghế nóng" một chương trình thực tế.
Kiểu áo kết hợp dây đan tạo điểm nhấn cho phần thân trên được Kỳ Duyên chọn khi ngồi "ghế nóng" một chương trình thực tế.
Áo nửa gang tay chất liệu thô được Kỳ Duyên phối cùng "cây" hàng hiệu.
Áo nửa gang tay chất liệu thô được Kỳ Duyên phối cùng "cây" hàng hiệu.
Cô mặc áo quây cùng quần cạp trễ ở đời thường.
Cô mặc áo quây cùng quần cạp trễ ở đời thường.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp