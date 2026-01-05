Bộ sưu tập áo lông đủ sắc màu của Chi Pu

Chi Pu có bộ sưu tập áo lông phong phú. Cô cho biết thích chất liệu này vì chạm vào thấy êm ái, khi mặc trông sành điệu và nổi bật. Ngoài ra, áo lông còn giữ ấm tốt nên cô thường mang theo chúng mỗi khi đi du lịch ở những vùng lạnh.