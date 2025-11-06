Bộ sưu tập áo khoác của Taylor Swift

Khi đi chơi tối với người mẫu Gigi Hadid ở New York tối 3/11, Taylor diện áo khoác Auter màu đen tối giản 1.450 USD (hơn 38 triệu đồng) kết hợp với váy ngắn xếp ly. Ca sĩ hoàn thiện bộ cánh bằng túi và bốt họa tiết da rắn của Stella McCartney. Hai thiết kế da thuần chay làm từ sợi nấm, có giá lần lượt 975 USD (25,6 triệu đồng) và 1.775 USD (46,7 triệu đồng). Ảnh: Backgrid
Cuối tháng 10, Taylor Swift lăng xê cả "cây" nâu - màu hot nhất năm - khi đi chơi ở Chez Margaux, New York. Cô phối áo khoác da oversized của Magda Butrym 3.465 USD (91,2 triệu đồng) và váy len cashmere, bốt da lộn Manolo Blahnik 1.595 USD (gần 42 triệu đồng). Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở chiếc đồng hồ đeo tay Tambour của Louis Vuitton giá 59.000 USD (1,5 tỷ đồng). Ảnh: Backgrid
Taylor Swift có bộ sưu tập áo khoác hiệu phong phú và đắt đỏ. Theo Elle, công thức phối đồ đông yêu thích của cô là áo khoác, váy ngắn hoặc quần shorts đi kèm bốt cao tới gối.
Tháng 1, Taylor đến cổ vũ bạn trai Travis Kelce thi đấu, cô diện trang phục thuộc bộ sưu tập Cruise 2025 của Chanel, gồm áo khoác tweed đen trắng 9.600 USD (252,7 triệu đồng), bộ đồ liền thân màu đen, kết hợp thắt lưng ngọc trai 2.250 USD (59,2 triệu đồng). Ảnh: Backgrid
Taylor Swift có bộ sưu tập áo khoác hiệu phong phú và đắt đỏ. Theo Elle, công thức phối đồ đông yêu thích của cô là áo khoác, váy ngắn hoặc quần shorts đi kèm bốt cao tới gối.
Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.
Năm 2024, trong lần đến đến sân vận động Arrowhead, Taylor Swift chọn áo khoác dài màu đỏ với cổ áo và gấu tay bằng lông nhân tạo, mang quần tất và bốt đen cao đến đầu gối. Ảnh: GC Images
Dịp khác, khi đi ăn tối, cô mặc blazer giống màu áo khoác len của bạn trai. Thiết kế hút mắt với chi tiết đính pha lê kết thành mạng lưới ở gấu áo. Ảnh: Backgrid
Trong tủ đồ của người đẹp còn có áo măng tô đính đá hiệu Simkhai Ganni, giá 1.162 USD (30,5 triệu đồng). Cô kết hợp túi tote đính pha lê Falabella của Stella McCartney, giá 2.450 USD (64,4 triệu đồng). Ngôi sao nhạc pop tô điểm cho gương mặt bằng bông tai kim cương Arpeggia One Line của De Beers giá 36.000 USD (947,6 triệu đồng). Ảnh: GC Images
Giọng ca Cardigan cũng từng lăng xê mẫu áo lót lông cừu rộ lên hai năm nay. Ảnh: Backgrid
Trong một lần đi chơi với bạn thân Selena Gomez dịp sinh nhật tròn tuổi 34, ca sĩ diện trench coat da màu nâu. Cô mang bốt cao Stella McCartney 679 USD (17,8 triệu đồng). Ảnh: Backgrid
Thời trang đường phố của ngôi sao nhạc pop với áo măng tô vải tweed của Stella McCartney 2.900 USD (76,3 triệu đồng). Ảnh: Backgrid
Sao Mai