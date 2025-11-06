Bộ sưu tập áo khoác của Taylor Swift

Taylor Swift có bộ sưu tập áo khoác hiệu phong phú và đắt đỏ. Theo Elle, công thức phối đồ đông yêu thích của cô là áo khoác, váy ngắn hoặc quần shorts đi kèm bốt cao tới gối.

Tháng 1, Taylor đến cổ vũ bạn trai Travis Kelce thi đấu, cô diện trang phục thuộc bộ sưu tập Cruise 2025 của Chanel, gồm áo khoác tweed đen trắng 9.600 USD (252,7 triệu đồng), bộ đồ liền thân màu đen, kết hợp thắt lưng ngọc trai 2.250 USD (59,2 triệu đồng). Ảnh: Backgrid