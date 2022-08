Bổ sung vitamin, khoáng chất hậu Covid-19 như thế nào?

Ngoài đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên bổ sung các loại vi chất giúp cơ thể nhanh phục hồi hậu Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố định nghĩa hậu Covid-19 là tình trạng xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm Covid-19 với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, tác động nghiêm trọng đến đời sống, công việc.

Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Người nhiễm Covid-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, huyết học bị huyết khối... Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa (ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy...), rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phát ban...

Người bệnh trong giai đoạn hậu Covid-19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung, thường xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng. Với người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch, tiểu đường, đặc biệt là hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, viêm phế quản mạn... khi Covid-19 xảy ra có thể khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo ThS.BS. Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc trung tâm khám & tư vấn Dinh Dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, khi khỏi Covid-19, ngoài các trường hợp bị nặng cần phải dùng phác đồ và thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, phần lớn trường hợp đều ở thể nhẹ do đã tiêm vaccine. Vì vậy, người bệnh chỉ cần nâng cao sức khỏe toàn diện, phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu, chú ý dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần, giấc ngủ. Trong đó, cần đảm bảo dinh dưỡng đúng, đủ, kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn, đồng thời bổ sung các loại vi chất để cơ thể hồi phục sau khi mắc Covid-19.

Để bù đắp những thiếu hụt của cơ thể do không đảm bảo được dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng bằng chế độ ăn hàng ngày, nhiều người đã tìm đến các thực phẩm chức năng (TPCN).

"Tuy nhiên, việc hỗ trợ điều trị hậu Covid-19 bằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần phải đúng cách và không được lạm dụng. Tùy vào tình trạng sức khỏe mà liều hay lộ trình bổ sung mỗi sản phẩm của mỗi người là khác nhau", BS Lê Thị Hải lưu ý.

Thông thường, nhà sản xuất khuyến cáo bổ sung vi chất dinh dưỡng theo từng đợt, sau đó tạm dừng để cơ thể có thời gian tự thực hiện những chức năng sinh lý tự nhiên, không phụ thuộc hoàn toàn vào vi chất bổ sung. Nhưng có những tình trạng sức khỏe đặc thù, yêu cầu việc bổ sung dưỡng chất liên tục như sản phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân tiểu đường hoặc bổ sung vi chất cho phụ nữ giai đoạn mang thai.

Khi bổ sung vitamin và khoáng chất, người dùng cần lưu ý nhất số lượng dùng khuyến cáo hàng ngày (RNI) của từng loại vi chất (theo độ tuổi, giới) để xem mình bổ sung đủ nhu cầu của cơ thể chưa. Chỉ số cần quan tâm tiếp theo là ngưỡng dung nạp tối đa của từng loại vi chất (theo độ tuổi, giới). Nếu bổ sung quá ngưỡng dung nạp tối đa của cơ thể, các vi chất có thể sẽ tích tụ gây ra tình trạng dư thừa, ngộ độc cơ thể. Ví dụ các vitamin tan trong dầu (vitamin A, D, E, K) khi dư thừa sẽ tích lũy tại mô mỡ trong cơ thể. Do đó nếu bổ sung nhiều sản phẩm cùng thời điểm, người dùng nên tính tổng hàm lượng các vi chất bổ sung, đảm bảo không vượt quá ngưỡng dung nạp tối đa của cơ thể để tránh rủi ro quá liều.

"Trong quá trình sử dụng, người dùng không nên tự ý uống tăng liều. Nếu có bất thường gì do sử dụng quá liều, xảy ra tình trạng ngộ độc do dư thừa vi chất, người dùng cần liên hệ ngay với bác sĩ, chuyên gia y tế để được hướng dẫn xử lý", BS Lê Thị Hải khuyến cáo.

Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 với Doppelherz

Doppelherz là thương hiệu TPCN chiếm thị phần số 1 tại Đức nhiều năm liên tục theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của Nielsen. Với hơn 100 năm phát triển, hiện có mặt tại hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Doppelherz đang sở hữu 300 dòng sản phẩm chủ yếu là các sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất và các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược.

Trong đó, có nhiều dòng sản phẩm phù hợp hỗ trợ những người đang gặp di chứng hậu Covid-19 như: thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi, vitamin D3, magie hỗ trợ cơ và xương khớp khỏe mạnh; thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung vitamin nhóm B, choline hỗ trợ tăng cường khả năng tập trung và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau nửa đầu, ù tai, chóng mặt do thiểu năng tuần hoàn não; sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch Coenzyme Q10, hỗ trợ chức năng gan như sản phẩm Liver Complex, hay bổ sung isoflavon hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh như sản phẩm Aktiv-Meno...

Theo bà Nguyễn Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc nhãn hàng của Doppelherz tại Việt Nam, mỗi sản phẩm Doppelherz đều được nghiên cứu về các thành phần và công thức phối hợp giữa các thành phần nhằm đạt hiệu quả tối ưu, nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Ví dụ, với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Haemo Vital bổ sung sắt trong những trường hợp thiếu máu do thiếu sắt, ngoài thành phần chính là muối sắt, các vitamin nhóm B cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu, sản phẩm còn bổ sung thêm kẽm, đồng là các đồng yếu tố cần thiết cho quá trình chuyển hóa và hấp thu sắt trong cơ thể.

Hoặc như sản phẩm bổ sung kẽm hỗ trợ tăng sức đề kháng Zincodin, để đáp ứng được hiệu quả hỗ trợ sức đề kháng cần sử dụng kẽm liều cao, nhưng liều cao kéo dài của kẽm rất gần với liều vượt ngưỡng hấp thu của cơ thể. Do đó các nhà nghiên cứu của Doppelherz đã phối hợp thêm L-histidin cùng kẽm trong công thức. Các nghiên cứu đã cho thấy khi phối hợp Kẽm + L-histidin (tỷ lệ 1:2) giúp tăng nồng độ kẽm trong huyết thanh hơn 23% so với bổ sung muối kẽm đơn thuần. Do đó chỉ với hàm lượng kẽm bổ sung vừa phải nhưng giúp phát huy hiệu quả hỗ trợ tăng sức đề kháng và đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng, kể cả khi bổ sung kéo dài.

Thương hiệu Doppelherz được nhập khẩu chính hãng bởi Công ty Cổ phần Mastertran.

