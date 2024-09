195 hộ có bò sữa chết sau tiêm vaccine sẽ được bồi thường

Lâm Đồng195 hộ dân có 470 bò sữa bị chết sau khi tiêm vaccine NAVET-LPVAC bị nhiễm Pestivirus tauri, dẫn đến mắc tiêu chảy sẽ được bồi thường.

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cung cấp tại cuộc họp chiều 10/9, nhà chức trách tỉnh xác định trách nhiệm thuộc về Công ty Navetco - đơn vị cung cấp vaccine viêm da nổi cục NAVET-LPVAC cho bò. Công ty đã cam kết bồi thường thiệt hại cho người nuôi.

Bò sữa chết đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Khánh Hương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang cùng công ty xây dựng dự thảo phương án lần 3 và sẽ công khai lấy ý kiến của người dân về bồi thường, sau ngày 20/9. Phương án bồi thường chính thức sẽ được trình để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.

Trước đó, hơn 9.100 bò của 5 huyện, thành phố tại Lâm Đồng sau khi tiêm phòng vaccine của Công ty Navetco từ 7-10 ngày xuất hiện các triệu chứng bỏ ăn, sốt, tiêu chảy. Cục Thú y kết luận nguyên nhân gây tiêu chảy là nhiễm Pestivirus tauri có trong vaccine NAVET-LPVAC. Thống kê đến nay có hơn 6.300 bò sữa của 352 hộ mắc bệnh tiêu chảy; trong đó 470 con bị chết, 5.619 con phục hồi, số bò còn lại đang được điều trị.

Bệnh tiêu chảy do virus ở bò (Bovine Viral Diarrhoea - BVD) hay còn có tên gọi khác là bệnh tiêu chảy có màng nhày do virus ở bò là bệnh truyền nhiễm do loài Pestivirus thuộc họ Flaviviridae gây ra. Theo Tổ chức Thú y thế giới, bệnh xảy ra chủ yếu trên bò sữa, loài nhạy cảm với thay đổi môi trường nuôi dưỡng, thời tiết và có sức đề kháng yếu hơn so với bò thịt, bò bản địa.

Trường Hà - Khánh Hương