Bộ sách về những nhân vật định hình thế giới

Bộ ba cuốn "Tư duy" mang đến góc nhìn của chuyên gia lĩnh vực kinh tế, chính trị và triết học, gợi suy ngẫm cho người đọc.

Các tác phẩm ra mắt đầu tháng 3, được Omega+ mua bản quyền từ Bloomsbury (Anh). Theo đại diện xuất bản, bộ sách có giá trị học thuật cao, phù hợp với độc giả quan tâm mảng sách về các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực gắn liền sự phát triển của con người.

Trong đó, Tư duy như kinh tế gia do Robbie Mochrie viết. Ông là giảng viên dành hai thập niên thiết kế chương trình giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển kỹ năng cho sinh viên đại học và sau đại học. Cuốn sách gợi mở cái nhìn bao quát về kinh tế học thông qua việc khám phá cuộc đời và công trình của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong ngành.

Theo Morchie, sau đại dịch, chính phủ của nhiều quốc gia phải tìm ra cách để đưa nền kinh tế đất nước vào tình trạng "đóng băng sâu" mà không phá hủy chúng. Điều này giúp tránh được những khủng hoảng tài chính. Khi giải thích về "cách tư duy kinh tế", tác giả nêu ý tưởng của Aristotle về việc hạn chế tiêu dùng, tư duy của Adam Smith về tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức đối với sự phát triển kinh tế bền vững và công việc của Esther Duflo nhằm giúp các cộng đồng nghèo nhất thế giới thoát khỏi đói nghèo.

Tác phẩm của Robbie Mochrie tìm hiểu về cuộc đời và công trình của các nhà kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, John Maynard Keynes, Amartya Sen, Karl Marx, Maynard Keynes và Friedrich Hayek cùng nhiều người khác. Tác giả dẫn chứng nguồn gốc và sự phát triển của các lý thuyết kinh tế quan trọng để trả lời cho câu hỏi: Chúng ta có thể làm gì để thế giới tốt đẹp hơn?

Bìa "Tư duy như kinh tế gia", sách 288 trang.

Sách trình bày các lý thuyết, phân tích cách các nhà kinh tế học ảnh hưởng đến chính sách và thực tiễn kinh tế trên toàn cầu. Morchie sử dụng từ ngữ dễ hiểu, để người đọc không chuyên tiếp cận khái niệm kinh tế phức tạp. Giáo sư John Kay, đồng tác giả của cuốn Radical Uncertainty nhận xét: "Suy nghĩ như một nhà kinh tế học đòi hỏi phải suy nghĩ như một triết gia, một nhà toán học, một nhà tâm lý học và một nhà khoa học chính trị. Hãy để Robbie Mochrie giải thích tất cả cho bạn".

Tư duy như một triết gia của tác giả người Anh Peter Cave diễn giải theo lối hài hước mà vẫn giữ được tính học thuật, khuyến khích mọi người sử dụng tư duy triết học để sống ý nghĩa hơn.

Ở các chương, tác giả Peter Cave giới thiệu ngắn gọn về cuộc đời, bối cảnh lịch sử và tư tưởng quan trọng nhất của các triết gia nổi tiếng từ phương Đông đến phương Tây như Socrates, Nietzsche, Simone de Beauvoir và Lão Tử. Khi kết thúc mỗi phần, Cave luôn có một mục hướng dẫn cách suy nghĩ, tạo lộ trình thực tiễn để độc giả áp dụng tư duy triết học vào cuộc sống. Ví dụ, ông diễn giải về cách mà Nietzsche đối mặt nghịch cảnh hay cách Simone de Beauvoir thách thức những khuôn khổ truyền thống để khẳng định giá trị cá nhân.

Bìa "Tư duy như một triết gia", sách 320 trang.

Tác giả còn liên hệ những vấn đề hiện đại như tự do ngôn luận, quyền động vật, biến đổi khí hậu và đạo đức lãnh đạo. Nhờ đó, ông chứng minh triết học là công cụ mạnh mẽ để đối diện thách thức, vấn đề của xã hội ngày nay.

Giáo sư Chính trị và Triết học Tom Sorell tại Đại học Warwick nhận định: "Cách tiếp cận của Cave là giới thiệu từng nhà tư tưởng thông qua các câu hỏi họ đặt ra. Từ Sappho đến Wittgenstein, từ Arendt đến Spinoza, chúng ta có cơ hội bước vào thế giới tư tưởng của từng nhân vật và cùng suy ngẫm một cách thú vị. Đây là một phương pháp hiệu quả và lôi cuốn hơn nhiều so với tiểu sử trí tuệ đơn thuần hay tóm tắt các ý tưởng chính. Cuốn sách hấp dẫn và đầy giá trị".

Với Tư duy như chính trị gia của Graeme Garrard và James Bernard Murphy, cuốn sách giới thiệu 30 nhà tư tưởng nổi bật nhất trong lịch sử, cho thấy những ý tưởng của họ phát triển qua thời gian. Thay vì đi sâu vào từng học thuyết, hai tác giả cô đọng những ý chính để người đọc áp dụng các tư tưởng này vào bối cảnh chính trị đương đại.

Bìa "Tư duy như chính trị gia", sách 272 trang.

Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ các chuyên gia và độc giả. Trên Goodreads, một tài khoản cho rằng sách có cách tiếp cận rõ ràng, làm sống động những ý tưởng trừu tượng. Steven Pinker, tác giả của Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, bình luận: "Giới thiệu về những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, với những giải thích rõ ràng và chi tiết hấp dẫn".

Robbie Mochrie là giảng viên kinh tế tại Đại học Heriot-Watt (Anh). Những thành tựu nổi bật của ông gồm phát triển khóa học về lịch sử tư tưởng kinh tế, viết cuốn giáo trình Intermediate Microeconomics (Kinh tế vi mô trung cấp). Dự án hiện tại của ông tên Trustees of Civilisation (dịch: Người bảo hộ của nền văn minh), viết về mối quan hệ giữa tư tưởng kinh tế học của Maynard Keynes và chính sách Kinh tế Mới của Franklin Delano Roosevelt.

Peter Cave là triết gia, tác giả người Anh. Ông theo học triết học tại University College London và King's College Cambridge, sau đó giảng dạy tại University College London, University of Khartoum và City University London. Ngoài ra, ông tham gia các chương trình triết học trên BBC Radio và viết bài cho các tạp chí. Bên cạnh Tư duy như chính trị gia, Peter Cave là tác giả của nhiều cuốn sách như Humanism: A Beginner's Guide (Chủ nghĩa nhân văn: Một hướng dẫn cho người mới bắt đầu), The Myths We Live By (Những bí ẩn trong cuộc sống), Can a Robot Be Human?: 33 Perplexing Philosophy Puzzles (Liệu robot có thể trở thành người?: 33 vấn đề hóc búa trong triết học).

Graeme Garrard giảng dạy bộ môn Tư tưởng chính trị tại các cao đẳng và đại học ở Canada, Mỹ, Anh và Pháp trong 25 năm qua. Ông là tác giả của hai cuốn sách Rousseau's Counter-Enlightenment (Phong trào phản khai sáng của Rousseau), Counter-Enlightenments: From the Eighteenth Century to the Present (Phong trào phản khai sáng: Từ thế kỷ XVIII đến nay).

James Bernard Murphy là Giáo sư môn Chính quyền nhà nước tại Đại học Dartmouth (Mỹ) từ năm 1990. Cuốn sách mới nhất của ông có tên là Your Whole Life: Childhood and Adulthood in Dialogue (Toàn bộ cuộc đời bạn: Tuổi thơ và tuổi trưởng thành trong cuộc đối thoại).

Quế Chi