Bộ sách tiếng Anh Global Success tích hợp tài nguyên học liệu số

Bộ sách Global Success tích hợp hệ thống tài nguyên số trên ứng dụng GlobalSpeak, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Global Success do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới là Pearson (Anh) và Macmillan biên soạn.

Dựa trên Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) xây dựng hệ sinh thái sách giáo khoa, học liệu số, đồng hành cùng giáo viên và dẫn dắt quá trình học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực, cá nhân hóa, thích ứng với từng bối cảnh lớp học. Đồng thời, Global Success góp phần thực hiện mục tiêu đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success và ứng dụng GlobalSpeak. Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Cô Phạm Thị Linh Chi - giáo viên môn Tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Bồ Đề, Hà Nội) đánh giá Tiếng Anh Global Success là bộ sách có triết lý hiện đại và tính hội nhập sâu sắc, được thiết kế dựa trên Thang đánh giá năng lực tiếng Anh toàn cầu (GSE), tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR). Nhờ đó, ấn phẩm đang góp phần "Việt hóa" mô hình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Cô ấn tượng với tính đồng bộ và định hướng sư phạm rõ ràng của hệ sinh thái học liệu đi kèm. "Đây không chỉ là sản phẩm công cụ số đơn lẻ, mà là một hệ thống giải pháp hỗ trợ đổi mới dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực", cô nói thêm.

Trong hệ thống đó, ứng dụng GlobalSpeak được định vị là giải pháp công nghệ giáo dục toàn diện, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) phát triển, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

Với công nghệ nhận diện giọng nói, phản hồi tức thì và kho ngữ liệu phong phú, học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi, theo nhịp độ và năng lực cá nhân, đúng theo tinh thần "học tập suốt đời" của chương trình giáo dục mới.

Cô Phạm Thị Linh Chi áp dụng phương pháp giảng dạy sử dụng công nghệ và hoạt động tương tác để học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả. Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Đối với giáo viên, GlobalSpeak góp phần chuyển vai trò từ "người truyền đạt" sang "người hướng dẫn và kiến tạo trải nghiệm học tập". Ứng dụng cung cấp dữ liệu học tập chi tiết, giúp giáo viên theo dõi tiến trình, nhận diện điểm mạnh - điểm yếu của từng học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, hỗ trợ cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi kết quả của con qua ứng dụng số. Chị Trần Ánh Vân, có con đang học tại trường Tiểu học Trung Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) chia sẻ, sau khi cùng con học bộ sách Tiếng Anh Global Success đi kèm ứng dụng GlobalSpeak, chị thấy hệ thống này có thể tạo thành một gói học liệu đồng bộ, mang đến cách học ngoại ngữ mới mẻ qua trải nghiệm, tương tác và cảm hứng.

Chị Trần Ánh Vân - phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trung Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Từ trải nghiệm cá nhân, chị Vân nhận xét GlobalSpeak đáp ứng đồng thời ba yêu cầu quan trọng trong giáo dục hiện nay. Thứ nhất là đổi mới phương pháp dạy học. Thứ hai, ứng dụng tạo môi trường học tập năng động, do đó, con chị thường xuyên luyện phát âm qua các bài hội thoại ảo, tự nghe lại giọng mình và sửa sai nhờ phản hồi của hệ thống AI

"Đây là điều gia đình tôi thấy thú vị và hiệu quả hơn nhiều so với cách học truyền thống", chị khẳng định.

Ngoài ra, chị ấn tượng với các tính năng ứng dụng AI trong đánh giá kỹ năng Nghe - Nói. Nhờ đó, phụ huynh có thể theo dõi tiến bộ của con, giảm áp lực học thêm. GlobalSpeak còn cho phép người học chủ động theo dõi tiến độ, tự đặt mục tiêu và hình thành thói quen học đều đặn, phát triển phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy hơn, tự tin hơn.

"Điều quý nhất là con tôi không còn sợ tiếng Anh, mà thấy nó gần gũi, thú vị và hữu ích", chị Vân nói.

Bên cạnh học liệu số, bộ sách được nhiều giáo viên đánh giá cao về nền tảng học thuật. Cô Nguyễn Thanh Ngọc - giáo viên môn Tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Gia Lộc (Hải Phòng) cho biết, điểm khác biệt nổi bật nhất của bộ sách nằm ở triết lý tiếp cận ngôn ngữ mang tính hiện đại và thực tiễn.

Bộ sách góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, với bộ kỹ năng 4Cs: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Creativity (Sáng tạo), Communication (Giao tiếp), Collaboration (Hợp tác).

Thiên Minh