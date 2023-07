Bộ sách giúp trẻ em làm quen với thiền

Bộ sách "Giúp trẻ làm quen với thiền" hướng dẫn các bước giúp độc giả nhỏ tuổi phát triển toàn diện thể chất lẫn tâm hồn.

Loạt sách Giúp trẻ làm quen với thiền gồm hai sách tranh Ga thiền (Carolyn Kanjuro viết, Nan Lawson minh họa) và Ngồi cùng tôi bạn nhé (Susan B. Katz viết, Anait Semirdzhyan minh họa), do sư cô Chân Hội Nghiêm dịch, Phương Nam Book phát hành.

Bìa sách "Ngồi cùng tôi bạn nhé", một trong hai tác phẩm của bộ "Giúp trẻ làm quen với thiền". Ảnh: Phương Nam Book

Ngồi cùng tôi bạn nhé hướng dẫn bảy bước cơ bản để thực hành thiền, từ tư thế ngồi, hơi thở, ánh mắt, cách suy nghĩ. Còn Ga Thiền là tác phẩm giúp trẻ học cách quan sát tâm hồn và mọi cảm giác của mình, học cách cân bằng hơi thở để tìm sự bình an.

Trong Ngồi cùng tôi bạn nhé, nhân vật Bọ Justa đóng vai trò là người hướng dẫn bảy bước cơ bản để ngồi thiền, giúp các em đạt được tư thế thiền lí tưởng. Cuốn sách tranh có nhiều hình ảnh sinh động, dễ tiếp cận, kết hợp phần lời dẫn có vần điệu để giới thiệu khái niệm thiền định.

Những lời chỉ dẫn trong sách được tác giả Carolyn Kanjuro viết với phong cách phù hợp với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Cuốn sách không chỉ dạy tư thế ngồi thiền mà còn giúp trẻ bước đầu học cách tĩnh tâm ngay từ khi còn nhỏ, giúp trẻ học tính kiên nhẫn, khuyến khích việc tự khám phá về khái niệm thiền định. Điều này mang đến những tác động tích cực lâu dài cho sức khỏe tinh thần của trẻ. Tác phẩm phù hợp với mọi đối tượng, để cha mẹ thực hành cùng con, tạo cảm giác gắn bó và kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Phần tranh của họa sĩ Nan Lawson là điểm nhấn của sách, biến những bước ngồi thiền trở thành một cuộc phiêu lưu cho độc giả nhỏ tuổi. Đóng vai trò bổ trợ cho lời dẫn, tranh minh họa giúp trẻ hiểu rõ hơn về tư thế thiền để dễ dàng làm theo.

Giai đoạn phát triển trí não của trẻ em là quá trình quan trọng, góp phần hình thành lối tư duy về sau. Ở thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, thiếu nhi dễ bị phân tâm khi tiếp xúc nhiều với những thiết bị kỹ thuật số. Từ tình trạng này, tác giả Susan B. Katz viết Ga Thiền để giới thiệu cho thiếu nhi biết về khái niệm thiền định, là công cụ giúp đạt được trạng thái tập trung và bình yên của tâm trí.

Bìa sách "Ga thiền", của tác giả Susan B. Katz. Ảnh: Phương Nam Book

Katz ví thiền như những chuyến tàu, dùng hình ảnh con tàu băng nhanh trên đường ray để tượng trưng cho những luồng suy nghĩ của trẻ. Khi học được cách kiểm soát hơi thở và tập trung vào hiện tại, người đọc đưa ra lựa chọn ngồi lại với những suy nghĩ hay xếp vào quá khứ. Tác phẩm còn giúp độc giả nhí tìm thấy sự tập trung trong cuộc sống, khuyến khích trẻ lắng nghe, kết nối với tâm hồn.

Phần minh họa của Anait Semirdzhyan góp phần giúp tác phẩm dễ tiếp cận bạn đọc nhỏ tuổi, với hình ảnh chú gấu luôn mỉm cười trên mỗi trang sách.

Carolyn Kanjuro từng giảng dạy thiền định, kịch nghệ và thiền trong việc bắn cung cho trẻ em ở Bắc Mỹ. Nan Lawson là họa sĩ minh họa, thiết kế tranh cho nhiều thể loại sách khác nhau. Cô còn là cộng tác viên thường xuyên của một số phòng tranh ở Mỹ.

Susan B. Katz là tác giả song ngữ (Tây Ban Nha - Anh), giáo viên được Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Giảng dạy Chuyên nghiệp (NBPTS) chứng nhận. Cô đã xuất bản một số sách tranh cho thiếu nhi, gồm ABC, Baby Me!, My Mama Earth

ABC School's for Me và All Year Round. Susan thực hành thiền hơn 20 năm và thường xuyên tham gia các khóa tu tập ở Spirit Rock.

Anait Semirdzhyan là họa sĩ minh họa. Cô tìm thấy sự an lạc trong việc sáng tạo nên những quyển sách nghệ thuật dành cho thiếu nhi, thể hiện bằng mực vẽ và màu nước.

Sư cô Chân Hội Nghiêm là vị giáo thọ của Làng Mai, hiện đang ở xóm Hạ (Pháp). Với hơn hai mươi năm tu tập, sư cô có kinh nghiệm hướng dẫn cho nhiều thiền sinh.

