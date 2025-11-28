Bộ sách giáo khoa tiếng Anh thiết kế theo khung chương trình Bộ Giáo dục

i-Learn Smart Start và i-Learn Smart World (i-Learn) do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) biên soạn, bám sát khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

i-Learn là bộ sách giáo khoa được xây dựng có chủ đích để đáp ứng đầy đủ cấu trúc, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khác với những bộ sách có nền nội dung phát triển cho bối cảnh giáo dục nước ngoài.

Các chủ đề và tình huống trong sách được lựa chọn từ đời sống quen thuộc của học sinh Việt Nam, vừa gần gũi trong thực tế sử dụng, vừa đảm bảo tính học thuật theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần hình thành lộ trình học tập mạch lạc từ tiểu học đến THPT.

Bộ sách giáo khoa i-Learn Smart Start và i-Learn Smart World 12 cấp độ đáp ứng khung chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Ảnh: DTP

Ngoài vai trò của một bộ sách giáo khoa, i-Learn còn mang đến hệ sinh thái học tập bao trùm các bước từ đánh giá năng lực đầu vào, tổ chức giảng dạy, hỗ trợ luyện tập cho đến kiểm tra - đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Hệ sinh thái đi kèm gồm Eduhome, Edufun, i-Test và LCMS i-School, giúp giáo viên thuận lợi trong soạn giảng, học sinh có môi trường luyện tập mở rộng và nhà trường đánh giá năng lực một cách minh bạch, nhất quán.

"i-Learn hiện là một trong những bộ sách giáo khoa tiếng Anh chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam và được nhiều địa phương tin chọn. Quy mô xuất bản rộng rãi cùng hiệu quả triển khai đã tạo nền tảng quan trọng để bộ sách tiếp cận các thị trường quốc tế, nơi yêu cầu về chất lượng học liệu khắt khe", đại diện Đại Trường Phát chia sẻ.

Thư viện số Eduhome cung cấp ngân hàng học liệu điện tử, sách giáo khoa và ứng dụng tương tác trực tuyến bám sát chương trình chính khóa. Ảnh: DTP

Sách giáo khoa i-Learn còn được giới thiệu tại các hội sách quốc tế lớn như Frankfurt Book Fair, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà xuất bản và tổ chức giáo dục. Từ đó, bộ sách đã được khai thác tại nhiều quốc gia như Morocco, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, những thị trường có yêu cầu học liệu đa dạng và trình độ tiếng Anh khác nhau.

Bên cạnh đó, việc hợp tác triển khai nội dung với một số tổ chức giáo dục tại Nhật Bản, quốc gia có nhiều tiêu chuẩn thẩm định học liệu khắt khe, góp phần minh chứng chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế của bộ sách. "Đây cũng là dấu hiệu quan trọng cho thấy học liệu tiếng Anh Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tại các thị trường khó tính", đại diện đơn vị nói thêm.

Gian hàng DTP góp mặt tại Frankfurt Book Fair 2025, hội sách lớn, quy tụ hơn 7.000 nhà xuất bản, chuyên gia và đối tác đến từ hơn 100 quốc gia. Ảnh: DTP

Sự hiện diện của i-Learn tại nhiều thị trường quốc tế và các sự kiện xuất bản lớn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa sách giáo khoa tiếng Anh vươn ra khu vực và thế giới. Độ phủ rộng, khả năng thích ứng với nhiều môi trường giáo dục và sự đồng bộ từ chương trình tới học liệu số cũng là những yếu tố tạo nên lợi thế cho sách giáo khoa i-Learn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Thiên Minh