Bộ râu tiết lộ gì về bản lĩnh đàn ông?

Bộ râu không đơn thuần là vấn đề vệ sinh, mà chứa đựng "mật mã" về địa vị, sức khỏe và lịch sử tiến hóa của phái mạnh.

Tiến sĩ Sam Goldstein, giảng viên trường Y thuộc Đại học Utah (Mỹ), cho biết một người bạn của ông vừa gây tranh cãi khi quyết định triệt râu vĩnh viễn. Nhiều người cho rằng anh đang "từ bỏ vẻ nam tính".

Tuy nhiên, dưới góc nhìn nhân chủng học, bộ râu phức tạp hơn thế.

Ảnh: Aboluowang

Tín hiệu quyền lực

Trong cuốn Nguồn gốc loài người (1871), Charles Darwin nhận định râu là công cụ giao tiếp bằng keratin (chất sừng). Nghiên cứu năm 2010 của chuyên gia David Puts chỉ ra râu tiến hóa như dấu hiệu của sự trưởng thành. Một bộ râu rậm giúp gương mặt góc cạnh, tạo cảm giác xương hàm lớn – đặc điểm liên quan đến nồng độ testosterone cao. Trong môi trường cạnh tranh, người để râu thường được đánh giá là quyền lực và đáng tin cậy hơn.

Thước đo sự trưởng thành

Nghiên cứu của Robert C. Brooks và J.W. Dixson (Australia) năm 2013 cho thấy phụ nữ thường dùng râu để đánh giá khả năng sinh sản của bạn đời. Một bộ râu tỉa tót kỹ lưỡng cho thấy người đàn ông có nguồn lực và thời gian chăm sóc bản thân. Ngược lại, râu rậm tự nhiên gợi nhắc sức mạnh sinh học thuần túy.

Cuộc chiến sinh học và văn hóa

Tiến sĩ Goldstein cho rằng dù mã gene thúc đẩy râu mọc, nhưng văn hóa mới là thực thể nắm giữ chiếc dao cạo. Qua nhiều thế kỷ, ý nghĩa của râu thay đổi không ngừng:

Sự chỉn chu: Gương mặt nhẵn nhụi thường gắn liền với tầng lớp trí thức, sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật.

Sự nổi loạn: Những bộ râu không cắt tỉa đôi khi là thông điệp của sự tự do, không tuân thủ các quy tắc xã hội cứng nhắc.

Theo chuyên gia, việc một người đàn ông hiện đại chọn triệt râu bằng laser thực chất là một "cuộc cách mạng" cá nhân. Họ đang chủ động gỡ bỏ một tín hiệu tiến hóa cổ xưa để đổi lấy sự tiện lợi trong nhịp sống công nghiệp.

"Điều này không làm giảm đi bản lĩnh, mà cho thấy sự tiến hóa về mặt nhận thức: Nam tính không còn nằm ở những sợi râu, mà nằm ở quyền quyết định diện mạo của chính mình", tiến sĩ Sam Goldstein, nói.

Nhật Minh (Theo Psychology Today)