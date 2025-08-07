Bộ Quốc phòng muốn nâng chính sách hỗ trợ ốm đau cho sĩ quan về hưu

Sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hai tháng lương cơ sở mỗi quý và được nâng tiền ăn khi điều trị tại bệnh viện, theo dự thảo nghị định của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chế độ điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu.

Danh mục bệnh hiểm nghèo sẽ theo quy định của Bộ trưởng Y tế. Diện được hưởng chính sách phải được Hội đồng Giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo. Diện áp dụng gồm sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu; sĩ quan cấp tá, cấp úy đã nghỉ hưu kèm theo một số điều kiện về chức vụ.

Về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ Quốc phòng đề xuất mỗi quý sĩ quan về hưu được hưởng chế độ hỗ trợ bằng hai tháng lương cơ sở, thời điểm hưởng tính từ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo. Khi điều trị nội trú tại bệnh viện trong quân đội, họ được hưởng kinh phí chênh lệch giữa tiền ăn bệnh lý và tiền ăn cơ bản theo quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần của quân nhân tại ngũ.

Các cựu quân nhân, sĩ quan xem diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Giang Huy

Theo quy định hiện hành, sĩ quan nghỉ hưu được hưởng một tháng lương cơ sở. Bộ Quốc phòng đánh giá mức này còn thấp, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, chi phí dịch vụ y tế khám, chữa bệnh hiểm nghèo tăng cao, khó đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho quân nhân về hưu.

Để tạo thuận lợi, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất hồ sơ đề nghị công nhận bệnh hiểm nghèo được nộp trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc trên môi trường điện tử. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các cấp và Hội đồng giám định y khoa là 30 ngày làm việc để kịp thời giải quyết và đảm bảo sớm được hưởng chế độ hỗ trợ.

Dự thảo cũng nêu mức hỗ trợ đối với đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang khi sĩ quan từ đại tá trở xuống từ trần. Theo đó, mức hỗ trợ là 10 tháng lương cơ sở (23,4 triệu) đối với đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lễ tang, tăng ba lần so với hiện nay. Mức 8 tháng lương cơ sở (18,7 triệu) đối với cơ quan cấp Cục và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị. Mức 5 tháng lương cơ sở (11,7 triệu) đối với cơ quan, đơn vị cấp Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Sơn Hà