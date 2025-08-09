Bộ Quốc phòng đề xuất 46 khu đất làm nhà ở xã hội

46 khu đất với tổng diện tích khoảng 200 ha được Bộ Quốc phòng đề xuất xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Tại hội nghị về triển khai nhà xã hội mới đây, đại diện Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) cho biết Bộ Quốc phòng đã tổng hợp nhu cầu nhà ở trong toàn quân đạt gần 76.700 căn hộ.

Bộ này đề xuất sử dụng 46 khu đất, gồm 35 điểm đất quốc phòng và 11 điểm do địa phương bàn giao với tổng diện tích khoảng 200 ha để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang. Hiện 34 tỉnh, thành đều được đề xuất bố trí quỹ đất với tổng diện tích khoảng 359 ha.

Ngoài ra, Bộ cũng thống nhất 6 khu đất rộng 30 ha thuộc các dự án được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà thương mại theo Nghị quyết 171 để phát triển nhà ở phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Một số dự án đang triển khai gồm khu nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt (336 căn hộ) và Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi dự kiến khởi công quý I/2026 với 1.080 căn.

Từ cuối năm nay đến năm sau, có hai dự án dự kiến hoàn thành gồm khu nhà xã hội tại 324 Lý Thường Kiệt, TP HCM (1.254 căn) và Khu nhà ở xã hội tại xã Uy Nỗ, Hà Nội của Tổng công ty 319 (466 căn).

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã Uy Nỗ với sản phẩm thấp tầng, nhà xã hội. Ảnh: Tổng công ty 319

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu việc lựa chọn vị trí đất làm nhà xã hội phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng. Thiết kế nhà ở cần hiện đại, đầy đủ tiện ích, phù hợp điều kiện sinh hoạt, công tác của bộ đội và tối ưu hóa công năng sử dụng.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đang đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội, dự kiến báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương trong tháng 8 này.

Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều động thái tháo gỡ các vướng mắc phát triển nhà xã hội. Nghị quyết 201 thí điểm một số cơ chế đặc thù có hiệu lực từ 1/6 đã góp phần cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nhiều vướng mắc cho chủ đầu tư phát triển loại nhà ở này.

Cùng đó, Nghị định 192 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội, có hiệu lực từ 1/7, đã giao Bộ Quốc phòng thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư với các dự án nhà xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội không sử dụng vốn đầu tư công.

Năm nay, Thủ tướng giao chỉ tiêu cả nước cần xây xong hơn 100.000 căn nhà xã hội. Với Hà Nội và TP HCM, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội năm nay lần lượt 4.670 căn và gần 2.900 căn. Tính đến ngày 15/7, Bộ Xây dựng cho biết cả nước đã đạt khoảng 37% kế hoạch năm.

Ngọc Diễm