Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu xây 59.000 căn nhà xã hội cho quân nhân

Bộ Quốc phòng phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng khoảng 70% nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên trong quân đội, tương đương khoảng 59.000 căn hộ.

Gửi kiến nghị đến Bộ Quốc phòng, cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho quân nhân để bảo đảm đời sống, giúp họ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Cử tri cũng mong muốn Bộ tiếp tục xây dựng nhà công vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 1, nhất là những đơn vị chưa có hoặc các khu nhà công vụ đã xuống cấp.

Trả lời kiến nghị, Bộ Quốc phòng cho biết phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa trong pháp luật về nhà ở. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện để cán bộ quân đội gắn bó lâu dài với đơn vị, yên tâm công tác và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Tháng 10/2025, Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt Đề án Phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội. Theo đề án, đến năm 2030 Bộ Quốc phòng phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên thuộc Bộ, tương đương khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó Bộ Quốc phòng trực tiếp đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn, các địa phương hỗ trợ triển khai khoảng 20.000 căn.

Bộ Quốc phòng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án nhà ở cho quân nhân tại 26 địa phương với tổng diện tích khoảng 335 ha. Dự kiến quý II/2026, một số dự án tại Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội sẽ được khởi công, tạo quỹ nhà ở khoảng 4.774 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Định Hòa (Bình Dương cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Trên địa bàn Quân khu 1, nhu cầu nhà ở của sĩ quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khoảng 6.000 căn, gồm 5.045 căn nhà ở xã hội và 909 căn nhà công vụ. Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã thống nhất 5 vị trí khu đất với diện tích khoảng 12,5 ha. Bộ đang lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án tại tỉnh Bắc Ninh, diện tích hơn 2,6 ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.024 căn hộ.

Hiện Bộ Quốc phòng đã giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định ranh giới, mốc giới các khu đất. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch liên quan.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án để bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho lực lượng quân đội trên địa bàn.

Hiện nay, toàn quân có 21.222 căn hộ nhà ở công vụ tại 34 tỉnh, thành phố. Năm 2025, Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, gồm 44 dự án tại 17 tỉnh, thành phố với tổng số 6.777 căn hộ.

Khi hoàn thành kế hoạch này, số căn hộ nhà ở công vụ trong toàn quân dự kiến đạt khoảng 30.000 căn, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nhà ở công vụ. Các căn hộ sẽ được phân bổ cho các cơ quan thuộc Quân khu 1 và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Sơn Hà