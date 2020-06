Bỏ quên hai con trên ôtô suốt 5 tiếng

MỹDustin Lee Dennis ở bang Oklahoma bị bắt vì bỏ hai con dưới 5 tuổi trên ôtô suốt 5 tiếng dưới trời nắng, khiến hai bé tử vong hôm 13/6.

Dennis, 31 tuổi, bị bắt với hai tội danh giết người cấp độ hai (vô ý hoặc cố ý giết người không suy tính, lên kế hoạch từ trước), sau khi hai con của anh tử vong trong xe hơi bên ngoài ngôi nhà ở Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ.

Dennis khai rằng hôm 13/6 lái xe chở hai con tới một cửa hàng tiện lợi, sau đó quay về nhà, ngủ thiếp đi trong vài giờ. Khi tỉnh dậy, Dennis không thấy các con nên đi tìm và phát hiện chúng nằm gục trên sàn xe.

Sau đó, anh ta đã bế hai con vào phòng khách và gọi nhân viên y tế, song họ không thể cứu hai em nhỏ. Cảnh sát cho biết một người hàng xóm đã quay được video Dennis khóa xe và đi thẳng vào nhà mà không dẫn theo các con.

Dustin Lee Dennis. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Tulsa.

"Các em nhỏ đã không được ngó ngàng trong gần 5 tiếng bị nhốt trong xe", báo cáo về vụ bắt Dennis cho biết. Người đàn ông này đang bị giam tại nhà tù ở Tulsa với số tiền bảo lãnh một triệu USD.

Một cặp trẻ em song sinh hồi tháng 7/2019 cũng thiệt mạng sau khi bị bố để quên trong ô tô suốt 8 giờ tại New York. Số liệu do Ủy ban An toàn Quốc gia Mỹ công bố cùng năm cho thấy trung bình mỗi năm có 38 trẻ em nước này thiệt mạng vì sốc nhiệt khi bị bỏ quên trong ôtô.

Ngọc Ánh (Theo NY Post)