Bộ quà Trung thu RuNam từ cảm hứng thi ca và mỹ thuật Pháp

Bộ sưu tập mang tên "Bản giao hưởng trăng rằm", kết hợp thi ca, âm nhạc và kiến trúc, tạo nên không gian thưởng trăng, gợi nhắc ký ức mùa thu.

Từ năm 2020, RuNam giới thiệu thiết kế "Tủ Sân khấu" vừa là hộp bánh Trung thu vừa mang dáng dấp món đồ nội thất nghệ thuật. Sau 6 năm, sản phẩm này liên tục được làm mới theo các chủ đề văn hóa, nghệ thuật. Phiên bản 2025, mang tên Tủ Sân khấu "Bản giao hưởng trăng rằm", đặt trong bối cảnh buổi yến tiệc tại Nguyệt điện - tòa lâu đài trên cung trăng lấy cảm hứng từ kiến trúc cung An Định.

Bộ quà tặng Tủ Sân khấu phiên bản 2025. Ảnh: RuNam

Đây là công trình tiêu biểu cho sự giao thoa giữa văn hóa Á Đông và mỹ học kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX. Phiên bản năm nay chú trọng vào nghệ thuật thị giác, âm thanh và thi ca.

Cánh tủ mở ra một thế giới với gam xanh tím trầm xen vàng kim, chi tiết mái vòm cong, kính màu, họa tiết khảm gợi vẻ trang nhã, cổ điển. Ở trung tâm là hình ảnh cô tiên Quỳnh Nga, múa hát giữa ánh trăng và hồ nước. Hoa quỳnh nở giữa canh ba được chọn làm biểu tượng cho thiết kế lần này.

Mỗi năm, bộ sưu tập lại gắn với một bản nhạc chủ đạo. Năm nay là bản phối Lý cây đa - dân ca quen thuộc nhiều thế hệ. Bản nhạc được hòa trộn giữa nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, nguyệt cầm, sáo trúc với dương cầm, bộ dây, bộ gõ phương Tây. Sự kết hợp mang đến không gian giao hòa Á - Âu.

Hộp quà tặng Quỳnh Nga. Ảnh: RuNam

Ngoài Tủ Sân khấu, hộp quà Quỳnh Nga cũng được giới thiệu như điểm nhấn mới. Thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện về người phụ nữ Việt đầu tiên bay vào không gian, kết hợp chất liệu sơn mài nhũ vàng và tranh hiệu ứng 3D lenticular. Đại diện thương hiệu cho biết đây là lời tôn vinh tinh thần khát vọng vươn cao và bản sắc riêng của người phụ nữ Việt.

Bên cạnh chú trọng thiết kế, các loại bánh trong bộ sưu tập cũng được đầu tư. Năm nay, người mua có thể khám phá những hương vị mới như bánh nướng thập cẩm bồ câu quay xá xíu; bánh nướng mứt hành balsamic; bánh nướng đậu xanh mứt hành - tép cháy; bánh nướng bò hầm tiêu; bánh dẻo hoa hồng đậu xanh táo đỏ; bánh dẻo mứt mận đậu xanh táo đỏ; bánh dẻo mè đen nhân đậu xanh gừng.

Trung Thu RuNam 2025 cho ra mắt những vị bánh mới. Ảnh: RuNam

"Mỗi hộp quà được thiết kế như một câu chuyện nhỏ về mùa trăng, đan cài trong chất liệu văn hóa dân gian và mỹ thuật. RuNam kỳ vọng người nhận không chỉ thưởng thức bánh, mà còn cảm nhận được giá trị tinh thần gói ghém bên trong", đại diện thương hiệu nói.

Hoài Phương