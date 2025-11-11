Bỏ qua cho bạn gái nhiều chuyện, giờ muốn bỏ luôn cô ấy

Bạn gái có cô bạn thân, tôi rủ đi ăn cũng phải xem bạn thân có nấu cơm không, nếu không thì mới đi với tôi.

Tôi và bạn gái làm cùng công ty, quen nhau được hơn một năm. Tôi xác định cưới nhưng bạn gái không chịu, mặc dù tôi nói có thể chờ cô ấy thêm hai năm. Cô ấy không muốn cho ai biết chuyện chúng tôi quen nhau, kể cả gia đình.

Điều tôi không thích ở bạn gái là rất vô tâm, lúc tôi ốm đau cũng không thèm gọi điện hỏi thăm dù có thời gian để đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè. Cô ấy chơi thân với một cô bạn, luôn ưu tiên người đó trước tôi. Ví dụ tôi rủ đi ăn, cô ấy phải xem người đó ở nhà nấu cơm ăn không, nếu có thì phải về ăn với người đó, không nấu mới đi với tôi.

Dịp lễ, tôi tặng bạn cái khăn, hôm đó đi chơi có 5 người, trong đó có cả cô bạn thân. Tôi cầm hộ khăn đã tặng em. Một lúc sau, bạn thân vô tình để nước đổ lên người, bạn gái tôi không ngần ngại giật luôn cái khăn tôi đang cầm để lau cho cô bạn. Tôi giận lắm, nói đồ mình tặng cũng chỉ là cái giẻ lau thôi sao. Bạn gái nói lại: "Em lấy lau cho con gái chứ có phải lau cho trai đâu". Nhiều chuyện tôi đã bỏ qua cho cô ấy nhưng lần này muốn bỏ bạn gái luôn. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoàng Hải