"Bổ phong truy ảnh", phim chủ đề tội phạm công nghệ cao Thành Long đóng chính, được khán giả khen "chân thực, đã mắt".

Ra mắt tại Trung Quốc từ ngày 16/8, phim liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày, hiện đạt hơn 700 triệu nhân dân tệ (98 triệu USD), một số trang phân tích thị trường nhận định tác phẩm sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ (167 triệu USD) - thành tích tốt nhất trong các phim của Thành Long 10 năm qua.

'Bổ phong truy ảnh' - phim Thành Long hay nhất 10 năm qua Hậu trường cảnh hành động trong "Bổ phong truy ảnh" (The Shadow's Edge). Video: Mtime

Trên diễn đàn Douban, khán giả chấm tác phẩm 8,2/10 điểm (186.000 người đánh giá), cũng là phim Thành Long được chấm điểm cao nhất kể từ sau 12 con giáp (ra mắt năm 2012). Theo Xinhua, nhiều trang phim và khán giả chung nhận xét tác phẩm là điểm sáng trong sự nghiệp của Thành Long giai đoạn ngoài 60 tuổi, trong bối cảnh các phim những năm gần đây của ông doanh thu kém, bị chấm điểm thấp (dưới 5 điểm ở Douban - diễn đàn phim Hoa ngữ lớn nhất).

Tờ Wenweipo nhận định trong khi nhiều Trung Quốc lạm dụng kỹ xảo, Bổ phong truy ảnh khác biệt nhờ những cảnh hành động "chân thực, đã mắt", cảnh quay ngoài trời công phu, đưa khán giả sống lại thời "nhiệt huyết hừng hực của phim kungfu".

Lương Gia Huy, Trương Tử Phong, Thành Long (từ trái sang) trên trường quay. Ảnh: Mtime

Tác phẩm xoay quanh vụ án ở sở cảnh sát tại Macau, một nhóm thiên tài công nghệ tấn công hệ thống bảo mật, chế nhạo cảnh sát, khiến giới chức đau đầu. Trong lúc bế tắc, Hoàng Đức Trung - cựu cảnh sát, thám tử - được mời trở lại đối đầu các thanh niên ma mãnh.

Ngoài Thành Long, phim có sự tham gia của tài tử gạo cội Lương Gia Huy và các diễn viên trẻ Trương Tử Phong, Thử Sa, Văn Tuấn Huy, Chu Chính Kiệt. Màn tung hứng giữa các diễn viên hai thế hệ được đánh giá vừa vui nhộn vừa kịch tính.

Các cảnh hành động do Thành Gia Ban - êkíp làm phim của Thành Long - phụ trách, với những màn nhảy cao, nhảy dù, rượt đuổi, đấu súng, quyền cước. Một số đoạn kết hợp hành động - hài, gợi nhớ thời hoàng kim của Thành Long. Còn tài tử Lương Gia Huy tạo cao trào với cảnh đối đầu 30 người ở hành lang cô nhi viện, mỗi động tác, biểu cảm của ông được đánh giá sống động, lột tả bi kịch một "kiêu hùng mạt lộ".

Theo Sina, thị trường dường như chưa từ bỏ nhu cầu với dòng phim võ thuật, hành động. Bổ phong truy ảnh gợi mở về hướng phát triển do thể loại này, như một câu chuyện đủ hấp dẫn, cảnh giao đấu chất lượng cao, sự sáng tạo trong lối dẫn truyện, kết hợp giữa diễn viên nhiều thế hệ.

Cảnh giằng co sức lực và trí óc giữa Thành Long và các diễn viên trẻ được khen thú vị. Ảnh: Mtime

Thành Long đóng phim từ năm 1962, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... Theo Xinhua, ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Phim của Thành Long được giới chuyên môn đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài, các cảnh võ thuật chân thực. Năm 2016, Thành Long được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Hôm 9/8, tài tử nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ). Hội đồng giám khảo nhận định Thành Long bắc cầu nối điện ảnh Đông và Tây nhờ phong cách làm phim độc đáo, đưa ông trở thành huyền thoại dòng phim hành động trong lòng nhiều người yêu điện ảnh.

Như Anh (theo Wenweipo)