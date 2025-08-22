Bỏ phố về làm 'CEO nông thôn'

Chán áp lực thành thị, nhiều người Trung Quốc tìm về nông thôn khởi nghiệp, trở thành những CEO tự do, sáng tạo với chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Tại làng Dư Thôn, tỉnh Chiết Giang, anh Zhuo Li và bạn gái, đều gần 40 tuổi, đang kinh doanh The Blue House, một quán cà phê kiêm nhà nghỉ chủ đề xe đạp.

Ba năm trước, họ rời Thượng Hải về đây. Anh Zhuo Li cho biết địa hình đồi núi là thiên đường cho người yêu xe đạp, nhưng môi trường trong lành và nhịp sống thư thái mới là điều giữ chân họ. "Thức dậy giữa non xanh nước biếc mỗi ngày thực sự tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần", anh nói.

Bao Jingwen và Zhang Hang, đôi bạn thân tuổi 30, rời Hàng Châu về Dư Thôn ba năm trước. Họ thuê một ngôi nhà ba tầng rộng 460 m2 có sân vườn với giá 10.000 tệ một năm. Tại Hàng Châu, số tiền này chỉ đủ thuê một phòng nhỏ.

Hai người làm nhà sáng tạo nội dung và có thêm nghề ủ rượu mận. Bao chia sẻ cô đã thoát khỏi bốn bức tường văn phòng để có cả không gian ngoài trời làm nơi làm việc, khơi nguồn sáng tạo.

Bao Jingwen đang sản xuất rượu mận tại Dư Thôn như một công việc kinh doanh để tăng thu nhập tại nơi ở mới. Ảnh: Yush Chau/SPH Media

Cả Zhuo Li và Bao đều khẳng định chất lượng sống ở Dư Thôn không thua kém thành phố. Nhu yếu phẩm luôn sẵn có và mua sắm online thuận tiện.

Phó giáo sư Forrest Zhang của Đại học Quản lý Singapore gọi đây là xu hướng "đô thị hóa ngược". Hiện tượng này được thúc đẩy bởi áp lực từ thành phố như giá nhà cao, cạnh tranh việc làm và sức hút từ nông thôn với môi trường sống tốt, hạ tầng cải thiện và nhiều cơ hội mới.

Để thu hút nhân tài, làng Dư Thôn đã khởi động "Chương trình đối tác toàn cầu", mời gọi các chuyên gia về du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Đến nay, họ đã thu hút hơn 1.200 "dân làng mới", vượt qua cả số người bản địa. Nhiều địa phương khác còn thí điểm tuyển dụng "CEO nông thôn" với mức lương khởi điểm từ 150.000 nhân dân tệ một năm, kèm thưởng.

Ông Chen Jingjing, người sáng lập một công ty tư vấn, cho biết người trẻ về quê không phải để làm nông mà để tìm lối sống mới với chi phí thấp. Chỉ cần có giao thông, Internet và tiện ích cơ bản, một ngôi làng có thể thu hút các freelancer và dân du mục kỹ thuật số.

Một góc nhìn bằng máy bay không người lái của làng Dư Thôn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: CNS

Tuy nhiên, cuộc sống nông thôn không chỉ có màu hồng.

Sau gần ba năm, Bao Jingwen thẳng thắn nói đây không phải là một kỳ nghỉ dưỡng. Cô đang nỗ lực bán các sản phẩm tự làm như rượu mận để xây dựng một mô hình kinh doanh tự chủ, bên cạnh thu nhập từ mạng xã hội.

"Sống ở nông thôn cũng cạnh tranh và đòi hỏi cao. Nếu chỉ có sự nhiệt tình nhất thời mà không tạo ra thu nhập, bạn sẽ phải vật lộn với áp lực dù ở bất cứ đâu", cô nói.

Minh Phương (Theo Think China)