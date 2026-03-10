Bộ phận nào trên cơ thể rất cứng nhưng đảo ngược lại thì mềm?

Câu đố tưởng đơn giản nhưng khiến nhiều người suy nghĩ mãi không ra, trên cơ thể người có thứ rất cứng, nhưng khi đảo ngược lại thì lại mềm.

Tiếng Việt đôi khi mang đến những câu đố vừa đơn giản vừa khiến người nghe phải "xoay não". Câu hỏi lần này nghe qua tưởng chừng rất dễ: trên cơ thể người có thứ gì rất cứng, nhưng khi đảo ngược lại thì lại mềm?

Bộ phận nào trên cơ thể rất cứng nhưng đảo ngược lại thì mềm? Ảnh minh họa.

Nhiều người lập tức nghĩ đến răng, xương hay móng tay vì đó đều là những thứ cứng trên cơ thể. Tuy nhiên càng suy nghĩ kỹ, họ lại nhận ra câu đố dường như không chỉ nói về đặc điểm vật lý.

Điểm mấu chốt nằm ở cách chơi chữ quen thuộc trong tiếng Việt, nơi chỉ cần đảo vị trí từ là ý nghĩa đã thay đổi hoàn toàn. Chính sự tinh tế này khiến người đọc phải bật cười khi nhận ra đáp án. Bạn đã nghĩ ra chưa, hay vẫn đang suy đoán?

Mộc Trà