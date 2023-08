Bộ Nông nghiệp phản hồi đề xuất không di dời khu dân cư bãi giữa sông Hồng

Hà NộiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét đề nghị không di dời khu dân cư Bắc Cầu, quận Long Biên (bãi giữa sông Hồng).

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cử tri kiến nghị Bộ cho phép khu vực Bắc Cầu được tồn tại, bảo vệ như khu phố cổ, làng cổ; các hộ dân không phải di dời và được phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình nhà ở.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu dân cư Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Đuống, với hàng trăm hộ dân sinh sống. Trước đây, Bắc Cầu là làng cổ thuộc phủ Từ Sơn (Bắc Ninh), sau đó sáp nhập địa giới về huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên. Khu dân cư này thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ. Do đó, quy hoạch 257/2016, quyết định 429/2023 của Thủ tướng ghi Bắc Cầu là một trong 10 khu dân cư phải di dời.

"Việc xác định khu vực dân cư Bắc Cầu là khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ, không phải di dời như kiến nghị của cử tri là chưa phù hợp với quyết định của Thủ tướng", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định.

Tuy nhiên, Bộ cho hay sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu trong quá trình rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Khu dân cư Bắc Cầu thuộc diện phải di dời. Ảnh: Google maps

Quyết định số 257 của Thủ tướng nêu khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ phải đáp ứng một trong các tiêu chí là khu phố cổ, làng cổ theo quy định tại Luật Đê điều; diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 5 hecta và có từ 400 người (hoặc 100 hộ) trở lên; diện tích lớn hơn 5 hecta và có mật độ dân cư từ 80 người/hecta (20 hộ/hecta) trở lên, trong đó không được quy đổi khu vực có mật độ dân cư cao bù cho khu vực có mật độ dân cư thấp; có cao độ nền tự nhiên khu dân cư cao hơn mực nước lũ thiết kế đê.

Theo phụ lục 2 của Quyết định 257, số hộ thuộc diện di dời của khu dân cư Bắc Cầu là 757, tuy nhiên thực tế nơi đây hiện có bốn tổ dân phố với 2.300 hộ dân. Ngoài khu dân cư Bắc Cầu, hơn 1.000 hộ dân thuộc khu dân cư Bồ Đề, Thượng Thanh (quận Long Biên), Bát Tràng, Yên Viên (huyện Gia Lâm), Võng La - Hải Bối (huyện Đông Anh)... cũng nằm trong danh sách di dời để đảm bảo an toàn thoát lũ.

Việt An