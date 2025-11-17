Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành

Vụ trưởng Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn khẳng định không tồn tại chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc cấp xã như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với VnExpress sáng 17/11, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin cả nước sẽ sáp nhập từ 34 xuống 16 tỉnh thành, song ông khẳng định đây là "tin thất thiệt, không chính xác".

Theo ông Tuấn, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, nhằm thay thế hai nghị định ban hành năm 2018 và 2023. Hồ sơ dự thảo không có bất kỳ phụ lục nào liên quan danh sách sáp nhập các địa phương từ 34 xuống 16 tỉnh thành như đồn đoán.

Ông cho biết dự thảo nghị định mới được xây dựng để phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, trong đó quy định hệ thống đơn vị hành chính gồm hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã; không còn cấp huyện và bổ sung loại hình đặc khu (cấp xã). Hai nghị định hiện hành được thiết kế cho mô hình ba cấp (tỉnh, huyện, xã) nên không còn phù hợp và cần sửa đổi.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương. Ảnh: VGP

Vụ trưởng Chính quyền địa phương nhấn mạnh nghị định mới chỉ quy định các trường hợp cần thiết như thành lập phường trên cơ sở xã đủ điều kiện, hoặc điều chỉnh địa giới hành chính khi có biến động địa chất, địa hình, hoặc khi phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi thay đổi. "Dự thảo nghị định không nhằm mục đích sáp nhập đơn vị hành chính các cấp như thông tin sai lệch trên mạng xã hội thời gian qua", ông nói.

Ông Tuấn khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và bỏ cấp huyện thời gian qua không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Cuộc cải cách hệ thống đơn vị hành chính triển khai từ đầu năm 2025 hướng tới sự ổn định lâu dài và đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Tháng 7 vừa qua, hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức lại trên phạm vi toàn quốc, từ 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành; từ hơn 10.000 xã, phường còn 3.321 xã, phường và đặc khu.

Vũ Tuân