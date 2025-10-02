Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2%, tương đương 250.000-350.000 đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu đến hết năm 2026.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu cho lao động có hợp đồng do Bộ Nội vụ xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo tháng và giờ từ ngày 1/1/2026. Theo đó vùng I là 5,31 triệu đồng; vùng II là 4,73 triệu đồng; vùng III 4,14 triệu đồng; vùng IV 3,7 triệu đồng. Mức tăng này tương ứng 250.000-350.000 đồng so với hiện hành.

Lương tối thiểu giờ quy đổi dựa trên mức tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn, cụ thể vùng I là 25.500 đồng mỗi giờ; vùng II 22.700 đồng; vùng III 20.000 đồng; vùng IV 17.800 đồng. Bộ Nội vụ đánh giá lương tối thiểu tăng 7,2% giúp cải thiện thu nhập khi đã tính trước một phần chỉ số giá tiêu dùng năm 2026, đồng thời hài hòa lợi ích lao động và doanh nghiệp - vừa nâng cao thu nhập vừa duy trì sản xuất kinh doanh.

Dự báo, điều chỉnh này khiến chi phí sản xuất tăng 0,5-0,6%, riêng dệt may, da giày 1,1-1,2%. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện trả cao hơn mức tối thiểu nên tác động chủ yếu nằm ở tăng chi phí đóng bảo hiểm xã hội. Với lao động hưởng lương thấp, việc nâng mức tối thiểu được cho là cần thiết để tránh chênh lệch, bất cập.

Nếu không điều chỉnh, báo cáo tác động chính sách cảnh báo đời sống người lao động sẽ khó khăn hơn khi lương tối thiểu không theo kịp giá cả thiết yếu, dễ phát sinh tranh chấp. Bộ Nội vụ dẫn chứng, mức tăng 6% tại Nghị định 74 năm 2024 bị trượt giá nhanh do CPI tăng 3,7% mỗi năm trong 2025-2026, khiến thu nhập thực tế thấp hơn mức sống tối thiểu khoảng 6,6% vào cuối 2026.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc ở xã Vĩnh Lộc A, TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thời điểm áp dụng 1/1/2026 được cho là phù hợp với chu kỳ phục hồi tăng trưởng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực. Từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu, trong đó 15/18 lần thực hiện vào ngày 1/1, trừ các giai đoạn khủng hoảng đặc biệt.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất chia lộ trình tăng thành hai giai đoạn trong năm 2026: 1/1- 30/5/2026 với mức tăng 4% và 1/6-31/12/2026 mức tăng 3,2%. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ giữ nguyên mức 7,2% vì đây là tỷ lệ do Hội đồng tiền lương quốc gia khuyến nghị, đã có sự tham gia biểu quyết của Hiệp hội.

Cùng với điều chỉnh tỷ lệ, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị sắp xếp lại danh mục địa bàn áp dụng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Một số nơi sẽ được nâng vùng lương nhằm phản ánh đúng điều kiện thị trường lao động và sự hình thành cụm công nghiệp và hạ tầng.

Danh mục địa bàn áp dụng từ 1/1/2026

Hồng Chiêu