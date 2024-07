Bố nói được đánh mẹ vì đã chăm sóc hết mực thời gian qua

Cuộc sống của gia đình tôi êm đẹp và hạnh phúc cho tới cách đây 6 năm, khi mẹ mắc bệnh nan y tưởng như không qua khỏi.

Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, cha mẹ hơn 60 tuổi. Rồi nhờ sự chăm sóc tận tình của cả gia đình, mẹ dần hồi phục. Tuy nhiên trải qua lần thập tử nhất sinh đó khiến mẹ trở thành một người hoàn toàn khác. Từ người tháo vát, lo lắng mọi chuyện đối nội đối ngoại để cho bố tôi chỉ lo đi công tác xa nhà trong gần 30 năm, mẹ trở nên lầm lì, ít nói, sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều và còn hay lơ đãng, nhận thức có phần giảm sút. Gia đình tôi phải thuê người giúp đỡ trong việc nhà cửa và chăm sóc bà.

Trước đây khi mẹ còn khỏe, mọi việc trong nhà gần như một tay bà quán xuyến. Khi bà đổ bệnh, các mối quan hệ trong nhà trở nên xấu đi nhiều. Nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa bố con, anh em khiến cho vợ chồng tôi phải dọn ra ở riêng để cứu vãn. Tuy ở riêng nhưng mỗi cuối tuần chúng tôi lại về chơi với ông bà, mối quan hệ cũng trở nên tạm ổn trở lại. Tuy nhiên gần đây lại có một số vấn đề nghiêm trọng xảy đến khiến cho tôi không ngừng suy nghĩ cách giải quyết.

Thứ nhất, trước đây để khuyên nhủ bố trong các mâu thuẫn xảy ra thì vợ chồng tôi thường nhờ một người phụ nữ là họ hàng gần bên mẹ nói chuyện với bố. Lúc đầu người họ hàng này giúp đỡ nhiều vấn đề và gia đình tôi rất trân trọng điều đó. Tuy nhiên, người này càng ngày càng lấn sâu vào công việc gia đình tôi, từ việc bố tôi đi đâu, làm gì đến việc em trai tôi làm gì. Những ngày người giúp việc nhà tôi có việc phải về và em trai tôi không có nhà, người họ hàng này mượn cớ ngủ lại nhà tôi để lỡ nửa đêm có việc gì cần thiết còn hỗ trợ.

Sự việc càng ngày càng khó coi, có hôm không biết vì quá vô tư hay có dụng ý gì khác, người này cho vợ chồng tôi xem một tấm ảnh chụp bà ấy và mẹ tôi nằm trên giường rồi bảo tối qua ngủ cùng với bố mẹ tôi, mẹ nằm giữa còn hai người hai bên. Bên cạnh đó bố tôi và người này cũng hay nhắn tin, động chạm thân mật. Người này đi mua đồ chơi cho con tôi thì lại trả bằng thẻ của bố tôi. Thậm chí đến con của người này còn gọi bố mẹ tôi bằng "bố" và "mẹ". Đỉnh điểm một đêm em trai tôi bắt gặp xe của bố ở khu căn hộ nhà người này, trong khi hỏi thì ông nói đi nhậu.

Thứ hai, em trai mặc dù thua tôi chỉ hai tuổi mà công việc, gia đình đến giờ vẫn không ổn định. Gần đây em có yêu một cô gái đã qua một đời chồng và có đứa con, nghề nghiệp cũng không ổn định, lại thường xuyên sang nhà bố mẹ tôi ở qua đêm và xưng bố gọi mẹ. Vì thế vợ chồng tôi và họ hàng phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên bố cũng vì nghe theo lời người họ hàng kia và em trai tôi mà có những cư xử không tốt, la mắng vợ chồng tôi. Em trai vì bảo vệ người yêu đã có lúc chửi mắng vợ chồng tôi.

Có một hôm, gia đình có tiệc, tôi nói rõ không được đưa bạn gái đến mà em trai vẫn làm. Chúng tôi đến xong phải bỏ về mà bố tôi vẫn không có lời nào hỏi lý do, mặc dù trước đó tôi đã nói rõ có bạn gái của em thì chúng tôi không tham dự. Vì lý do này và một số việc khác mà vợ chồng tôi không sang nhà bố mẹ gần một tháng rồi, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ. Hiện tại qua vài người tôi biết được do nhiều người nói ra nói vào, bố cũng nhận thấy và cấm bạn gái em trai tôi đến nhà. Tuy nhiên với vợ chồng tôi, ông không nói một lời nào.

Thứ ba là chuyện bố tôi nhiều lúc bạo hành mẹ. Mẹ tôi bây giờ không như ngày trước, bà hầu như không chủ động nói chuyện, nhiều lúc lại còn cư xử bất thường. Bố vì vậy có những lúc không bình tĩnh mà đánh đập mẹ. Góp ý thì ông cho rằng thời gian qua đã chăm sóc bà hết mực rồi, bây giờ ông thiệt thòi, nhiều lúc nóng tính nên xuống tay cũng là bình thường.

Họ hàng bên nội rất bênh bố tôi, cho rằng nếu bố như vậy thì chúng tôi nên đem mẹ về chăm hoặc cho mẹ vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng hiện nay bố sức khỏe còn tốt, lại có người giúp việc lo lắng gần như toàn bộ, ngoài ra ông cũng có hiện tượng có người thứ ba. Vì vậy nếu chúng tôi đưa mẹ đi, chẳng phải ông mở cờ trong bụng sao? Rồi người thứ ba có thể bước chân vào căn nhà mẹ tôi có công xây dựng nên sao? Nếu bố không còn, chúng tôi sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ.

Bố tôi hay nói đạo lý, rất tích cực chỉ trích những ai có người thứ ba mà đến giờ chúng tôi mới biết ông là người như thế nào. Hiện nay tâm trí tôi rất rối xen lẫn tức giận. Để giải quyết sự việc này trong mức độ êm đẹp và không lặp lại, tôi không biết phải thế nào.

Hà Thành