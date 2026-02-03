Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện vì dừng xử lý visa định cư

Liên minh bảo vệ quyền công dân ở Mỹ đã đệ đơn kiện Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Rubio vì đình chỉ xử lý visa định cư với công dân 75 nước.

Đơn kiện do liên minh gồm Trung tâm Luật di trú Quốc gia cùng các nhóm thay mặt cho nhiều nguyên đơn, gồm cả công dân Mỹ, được đệ trình lên tòa án ở New York ngày 2/2. Họ cáo buộc việc dừng xử lý visa định cư cho công dân từ 75 quốc gia đã "phá vỡ luật nhập cư đã được thiết lập hàng thập kỷ" và mang tính phân biệt đối xử rõ ràng.

Đơn kiện cho rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối quyền nhập cư của công dân các nước dựa trên "tuyên bố sai sự thật" rằng họ đến Mỹ để tìm kiếm trợ cấp và có khả năng trở thành gánh nặng cho xã hội.

Liên minh khởi kiện yêu cầu thẩm phán chặn chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bởi họ cho rằng đây là nguyên nhân khiến người thân của mình bị chia cắt.

"Những chính sách này vượt quá thẩm quyền của chính phủ, vi phạm hiến pháp và tước đoạt các quyền của các gia đình và người lao động, vốn được pháp luật bảo vệ một cách rõ ràng", Joanna Cuevas Ingram, luật sư của Trung tâm Luật di trú Quốc gia, nói.

Nhân viên Cục An ninh Vận tải Mỹ kiểm tra giấy tờ hành khách tại sân bay Reagan, Arlington, bang Virginia, tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Tommy Pigott, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay "visa là đặc ân chứ không phải quyền". Quan chức này nói họ đang tạm dừng cấp visa để đánh giá và tăng cường các thủ tục sàng lọc, kiểm tra.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho quyền lợi của công dân Mỹ trước tiên", Pigott nói và nhấn mạnh lệnh dừng xử lý visa là nhằm ngăn chặn hàng tỷ USD bị lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước thông báo dừng xử lý visa định cư đối với 75 quốc gia có người di cư nhận trợ cấp phúc lợi của Mỹ với "tỷ lệ không thể chấp nhận được". Cơ quan này thêm rằng lệnh sẽ có hiệu lực cho đến khi Washington đảm bảo những người nhập cư mới "không bòn rút của cải của người dân Mỹ".

Trong số các quốc gia bị ảnh hưởng có Somalia, Nga, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Ai Cập, Nigeria, Thái Lan, Yemen.

Visa định cư cho phép công dân nước khác nhập cảnh vào Mỹ để sống và làm việc lâu dài, được cấp theo các diện như bảo lãnh gia đình, kết hôn hay thị thực dựa trên việc làm cho lao động có kỹ năng, chuyên gia hoặc nhà đầu tư.

Quy định mới không áp dụng với visa không định cư, hoặc visa du lịch, công tác ngắn hạn, vốn chiếm phần lớn trong số đơn xin thị thực vào Mỹ.

Thanh Tâm (Theo Reuters, Guardian)