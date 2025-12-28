Bố ngoài 80 tuổi vẫn ngoại tình với cựu đồng nghiệp

Đây là lần thứ hai bố vướng vào vấn đề hôn nhân gia đình khi lần trước ông cũng ly hôn với bà cả.

Bố tôi ngoài 80 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn uống rượu rất nhiều. Bữa ăn nào của ông cũng có cốc rượu đi cùng. Bố không ăn cùng hai mẹ con tôi. Ông ăn riêng, nấu riêng. Ông cũng không nói chuyện gì với bà và tôi vì cho rằng hai mẹ con cùng một phe.

Theo những gì tôi quan sát, ông dường như coi thường bà thì đúng hơn. Tôi cũng thấy bà không làm gì có lỗi với ông để chịu sự thờ ơ, coi thường như vậy. Ông thờ ơ với bà đến mức bà đi nằm viện về ông cũng không biết bà đi đâu, làm gì, không hỏi han sức khỏe. Hiện tại ông còn có quan hệ mập mờ với một bà trước làm cùng cơ quan, cùng nhau đi du lịch.

Tôi cũng không nói gì với ông, nhưng băn khoăn liệu mình làm thế có phạm vào lỗi bất hiếu không? Nhiều người nói rằng có nuôi con mới biết lòng cha mẹ (tôi chưa có gia đình nhỏ), dù sao ông cũng là người đã sinh ra mình. Tôi có quan điểm đã sinh con phải có trách nhiệm với chúng đến hết cuộc đời, nhưng cũng không đòi hỏi ông phải có trách nhiệm với tôi vì tôi đã lớn rồi. Có điều từ nhỏ đến lớn, tôi thấy trách nhiệm của ông trong việc làm cha đối với tôi còn khá ít.

Gần đây mẹ tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa, tòa đã gọi báo. Đây là lần thứ hai bố vướng vào vấn đề hôn nhân gia đình khi lần trước ông cũng ly hôn với bà cả. Tôi không biết được cảm xúc của mình sẽ ra sao khi phải rời bỏ ông. Mong được các bạn chia sẻ.

An Nhiên