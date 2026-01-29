Bỏ nghề giám đốc đi trông chó mèo

AnhTừ bỏ chức danh giám đốc và mức thu nhập mơ ước, Georgina Welsh chọn cuộc sống không nhà cửa, nay đây mai đó bằng nghề trông thú cưng để tìm lại sự tự do.

Năm 2024, Georgina Welsh, 32 tuổi, đang là giám đốc khách hàng tại một công ty quan hệ công chúng ở London. Dù có sự nghiệp thăng tiến và mức lương 56.000 bảng (khoảng 1,8 tỷ đồng) mỗi năm, cô nhận ra tiền vẫn cạn vào cuối tháng, trong khi đời sống cá nhân gần như bị bỏ trống.

"Tôi muốn một lối sống linh hoạt, thay vì tiếp tục leo thang sự nghiệp chỉ vì đó là con đường xã hội mặc định", Welsh nói sau chuyến du lịch Đông Nam Á và quyết định nộp đơn nghỉ việc.

Đối mặt với chi phí đắt đỏ tại London, Welsh nảy ra ý tưởng tận dụng nghề trông nhà và thú cưng (pet sitting) để cắt giảm gánh nặng tiền thuê trọ. Cô tính phí 50 bảng (1,6 triệu đồng) mỗi ngày để trông chó và 40 bảng với mèo, mỗi đợt nhận tối thiểu 5 ngày. Đổi lại, cô được sống trong những ngôi nhà tiện nghi của gia chủ hoàn toàn miễn phí.

Georgina Welsh nhận trông mèo ở London, Anh. Ảnh: Fortune

Công việc hàng ngày của cựu nữ giám đốc giờ đây xoay quanh việc dắt chó đi dạo và tuân thủ lịch sinh hoạt của thú cưng. Thay vì những cuộc họp căng thẳng, cô tận hưởng cảm giác làm chủ thời gian. Trái với lo ngại về cuộc sống "vô gia cư" chỉ với một chiếc vali, Welsh thấy mình chủ động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, lựa chọn này đi kèm đánh đổi. Welsh không còn các phúc lợi như đóng quỹ hưu trí hay bảo hiểm từ doanh nghiệp. Nhưng khi đặt lên bàn cân tài chính, cô khẳng định mình vẫn "lãi".

Trước đây, dù thu nhập sau thuế khoảng 3.300 bảng mỗi tháng, Welsh mất ngay 1.100 bảng cho tiền thuê nhà. Số còn lại nhanh chóng "bốc hơi" vào các chi phí sinh hoạt đắt đỏ và những cuộc xã giao hào nhoáng bắt buộc tại London.

Hiện tại, dù thu nhập gộp giảm, Welsh rơi vào khung thuế thấp hơn và không phải trả các khoản phí bảo hiểm cao ngất ngưởng. Quan trọng nhất, cô xóa bỏ hoàn toàn chi phí nhà ở.

"Tôi làm ít hơn, nhưng thực tế vẫn giữ lại được khoảng 1.400 bảng (45 triệu đồng) mỗi tháng - con số tương đương khoản tiết kiệm khi còn làm văn phòng, nhờ cắt giảm được hàng loạt chi phí", cô phân tích. Kết quả này vượt xa kỳ vọng ban đầu, giúp cô ưu tiên hạnh phúc thay vì chạy theo một mức lương cố định.

Dù vậy, mô hình này không hoàn toàn màu hồng. Có những giai đoạn ế ẩm, không ai thuê Welsh buộc phải ở nhờ bạn bè, thuê Airbnb hoặc về nhà bố mẹ. Nhưng cô cho rằng những gián đoạn đó là cái giá xứng đáng cho sự linh hoạt.

Kể từ khi đổi nghề, Welsh đã sống và làm việc tại nhiều địa điểm đẹp như tranh ở Anh (Brighton, Devon, Cornwall) và cả Bồ Đào Nha. Cô đi qua 12 quốc gia, lập blog cá nhân và hiện đang đàm phán một hợp đồng trông thú cưng tại Los Angeles (Mỹ).

"House sitting" (trông nhà hộ) đang trở thành trào lưu du lịch thịnh hành trên thế giới, đặc biệt với cộng đồng "digital nomads" (những người làm việc du mục). Thông qua các ứng dụng kết nối như TrustedHousesitters hay MindMyHouse, du khách được lưu trú miễn phí tại các ngôi nhà tiện nghi, thậm chí là biệt thự đắt đỏ, đổi lại việc chăm sóc thú cưng và giữ gìn nhà cửa cho gia chủ. Mô hình kinh tế chia sẻ này không chỉ giúp khách du lịch tiết kiệm hàng chục nghìn USD tiền thuê phòng mỗi năm mà còn giúp chủ nhà yên tâm khi vắng mặt dài ngày.

Với những người muốn học theo mô hình này, Welsh khuyên cần xác định rõ lối sống mong muốn trước khi chọn việc. Nghề trông thú cưng có nhu cầu rất cao tại các thành phố lớn, nhưng đòi hỏi sự tin cậy tuyệt đối.

"Quan trọng nhất là bạn phải chứng minh mình đáng tin khi sống trong ngôi nhà của người khác", cô nói.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)