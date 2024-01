Bố mẹ từng bất lực vì Orange bỏ nhà đi

TP HCMMẹ của Orange - ca sĩ hit "Người lạ ơi" - lo lắng khi con bỏ nhà vì bị phản đối vào showbiz, chỉ yên tâm khi con có thành quả.

Ngày 11/1, bố mẹ Orange dự buổi ra mắt album Cam'On, đánh dấu chặng đường 5 năm ca hát của cô. Họ lần đầu công khai ủng hộ Orange sau nhiều năm xảy ra mâu thuẫn, phản đối cô theo đuổi ca hát.

Mẹ Orange nói về quá trình đồng ý cho con gái đi hát. Mẹ ca sĩ Orange nói về giai đoạn mâu thuẫn với con. Video: Tân Cao

Bà nói luôn coi trọng việc học của các con, từng muốn Orange đi dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, ca sĩ lại rẽ hướng sang showbiz - nơi theo họ có nhiều chông gai lẫn cạm bẫy. Thời gian đầu hoạt động, giọng ca Người lạ ơi từng gặp tranh chấp với công ty cũ, càng khiến họ không muốn thay đổi suy nghĩ.

Theo người thân, Orange có tính cách cứng đầu, từng bỏ ra ngoài sống riêng, khiến gia đình bất lực, nhiều đêm lo lắng. Mẹ Orange nói: "Tôi đã cố tình lôi kéo con về để yên ổn, làm mọi cách nhưng quyết tâm đi hát của con quá lớn".

Ca sĩ Orange diễn các ca khúc trong album tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau nhiều năm thấy con chứng minh bản thân trong cuộc sống, công việc, hiện bố mẹ Orange đã mở lòng. "Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Trên con đường đã chọn, con phải hạnh phúc, vượt qua khó khăn, thậm chí tự tạo áp lực để phát triển hơn", mẹ ca sĩ nói.

Nghe lời phát biểu của mẹ, Orange bật khóc. Cô nói trong trái tim gia đình luôn là điểm tựa, giúp cô vượt qua giông bão, tự nhận bản thân hiện không còn suy nghĩ non nớt. Cô cảm ơn bố mẹ vì đã kiên nhẫn, yêu thương dù trong tình huống nào. Hiện Orange muốn tập trung kiếm tiền để báo hiếu, sớm mua nhà, đưa họ đi du lịch.

Tại showcase, Orange trình diễn nhiều ca khúc trong dự án trước khoảng 500 khách mời và fan. Album gồm 12 ca khúc như Twin Flame, Đừng kết thúc hôm nay, Có đau thì đau một mình, Cuộc gọi về nhà, Ôm mơ, Nhân vật hư cấu.., đều do ca sĩ sáng tác, đa thể loại gồm pop, ballad, D&B, cổ điển. Cô nhận sự giúp đỡ của các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Only C.

Orange lần đầu thể hiện vũ đạo trên sân khấu Orange lần đầu thể hiện vũ đạo trên sân khấu qua tiết mục "Em nên yêu cô ta" tại sự kiện. Video: Tân Cao

Orange nói viết các nhạc phẩm bằng trải nghiệm cuộc sống ở tuổi 27, lúc mộng mơ, khi buồn tủi, thậm chí từng tuyệt vọng. "Mọi thứ dù tốt hay xấu đều đã góp phần tạo nên phiên bản Orange khác ở hiện tại. Tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp đừng bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì một cách dễ dàng", ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Tóc Tiên nói sau thời gian quen biết, cô thấy Orange trưởng thành, tâm huyết với nghề. Trúc Nhân, Erik cho rằng âm nhạc Orange không phải lúc nào cũng hào nhoáng, quá rầm rộ, nhưng đủ thu hút những người thật sự muốn nghe, cần cái ôm vỗ về hay tìm sự đồng cảm.

Orange tên thật Khương Hoàn Mỹ, gây chú ý khi thi Nhân tố bí ẩn 2014 (X-Factor), đội Hồ Ngọc Hà. Cô được khán giả nhớ đến nhiều qua bản hit Người lạ ơi - hát cùng Superbrothers và Karik, ra mắt năm 2018, đạt hơn 214 triệu lượt xem. Cuối năm 2018, cô dự lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Awards), đoạt danh hiệu Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc. Năm 2019, cô đoạt giải Ngôi sao mới châu Á ở "Hong Kong Asian-Pop Music Festival".

Ca sĩ từng ra mắt các ca khúc như Em hát ai nghe (Trungg I.U), Khi em lớn (tự sáng tác), từng đứng top một âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

MV "Gặp lại năm ta 60" của Orange "Gặp lại năm ta 60" - ca khúc thuộc album của Orange. Video: Nhân vật cung cấp

