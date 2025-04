Bố mẹ phản đối việc tôi cho bạn gái cơ hội quay lại

Sau khi chia tay vài ngày, người yêu nhắn tin lại cho tôi xin lỗi vì đã phản bội tôi, mong tôi tha thứ và muốn được quay lại.

Tôi 24 tuổi, bạn gái 21 tuổi, yêu xa 6 năm. Tôi ở Mỹ còn người yêu du học ở Na Uy được 4 tháng. Như mọi người đã nói, yêu xa rất khó đến được với nhau vì có thể một trong hai người sẽ thay đổi. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đó cũng đến, người yêu tôi cảm nắng một người ở Việt Nam (trước khi đi Na Uy du học) và lý do dẫn đến việc này là do tôi gia trưởng, không cho em đi chơi hay có thời gian riêng với bạn bè, bắt phải ở nhà nói chuyện với tôi. Rồi chúng tôi giận nhau và người thứ ba xuất hiện. Khoảng ba tháng sau, chúng tôi gây lộn tiếp, em muốn chia tay với lý do tương tự và lúc đó mới biết em đã có tình cảm với người khác. Tôi rất buồn nhưng cũng chấp nhận.

Sau khi chia tay vài ngày, người yêu nhắn tin lại cho tôi xin lỗi vì đã phản bội tôi, mong tôi tha thứ và muốn được quay lại. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chấp nhận quay lại nhưng cả hai cần thời gian để xác định tình cảm của mình. Mọi chuyện cũng không có gì quá lớn nếu như gia đình tôi không biết chuyện. Lúc trước khi xảy ra chuyện, ba mẹ tôi vẫn ủng hộ chuyện của hai đứa. Trong thời gian mới chia tay, ba mẹ khuyên tôi rất nhiều, muốn tôi từ bỏ, nhưng tình yêu 6 năm đâu đơn giản bỏ là bỏ. Rồi vài ngày gần đây, tôi nói dối gia đình sang New York vài ngày để đi thực tập, thực tế tôi qua Na Uy để gặp người yêu.

Còn vài ngày nữa bay, ba mẹ tôi phát hiện vé máy bay qua Na Uy và đã chửi mắng tôi rất nhiều. Ba mẹ ngăn cấm, không cho tôi qua bên đó với lý do sợ tôi mất bình tĩnh mà làm gì dại dột. Tôi dùng đủ cách để thuyết phục nhưng ba mẹ nhất quyết không cho, dùng những lời lẽ nặng nhất để nói với tôi. Ba mẹ còn nói nếu tôi đi thì cứ đi luôn, đừng về nữa. Ba mẹ đưa ra lý do rằng người yêu đã phản bội thì đừng nên cho cơ hội để quay lại, như vậy có quá cố chấp hay không? Tôi thật sự rất stress về việc này, vì ba mẹ không hiểu cho tôi. Tôi muốn qua thăm người yêu để hâm nóng lại tình cảm hai đứa nhưng ba mẹ vẫn không cho. Tôi phải làm sao trong trường hợp này? Có nên sống cho bản thân một lần không? Hay nên nghe theo lời của ba mẹ, từ bỏ bạn gái?

Thành Nam