Bố mẹ phản đối kịch liệt mối tình của em gái tôi

Em gái tôi 28 tuổi, khá xinh xắn, nấu ăn giỏi, làm công việc văn phòng bình thường và đang yêu bạn trai hơn 13 tuổi.

Mối tình của em bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bố mẹ thấy em và bạn trai chênh nhau nhiều tuổi quá và bạn trai nói dối bố mẹ tôi về tuổi tác, sinh năm 1983 nhưng nói sinh năm 1988. Thứ hai, bố mẹ bảo bạn trai em nhiều tuổi nhưng có nhiều hành xử chưa được chững chạc và trưởng thành. Thứ ba, bạn trai em khá lớn tuổi nhưng công việc vẫn còn lông bông và chưa có gì trong tay. Tôi thấy lý do chính là chênh nhiều tuổi và nói dối bố mẹ về tuổi tác, còn các lý do khác kiểu giọt nước tràn ly.

Ban đầu hai người quen nhau, bạn trai em đến nhà tôi chơi vài lần, bố mẹ hỏi về gia đình và tuổi tác sau đó vẫn vui vẻ và không có ý kiến gì. Khoảng cuối năm 2022, em gái gọi về cho bố mẹ xin cho gia đình nhà trai xuống làm lễ dạm ngõ. Em gọi trước một ngày, định gọi xong thì bắt xe về quê luôn để mai kịp gặp mặt hai gia đình. Lúc đó bố mới hỏi lại em gái tuổi của người yêu em thì mới vỡ lẽ là cậu tao nói dối (em gái không biết bạn trai mình đã nói dối mẹ). Hơn nữa, bố bảo bố mẹ không được cậu ta và nhà cậu tôn trọng. Lý do là việc dạm ngõ, gặp mặt gia đình là việc hệ trọng, sao bạn trai và đằng nhà trai không gọi điện báo cho bố mẹ một tiếng, lại để em tôi gọi xin bố mẹ. Em gái cũng bị bố mẹ mắng về vụ này. Bố mẹ không đồng ý gặp mặt gia đình bạn trai và yêu cầu em không được quen nữa.

Bẵng đi một thời gian, tết năm nay bạn trai em lại đến nhà tôi chơi mấy lần. Sau tết, bố mẹ hỏi lại thì em tôi bảo hai người vẫn quen nhau. Lại thêm vụ có món quà quê của gia đình cậu kia, cậu mang đến nhưng lại để ngoài giàn bí trước cổng mà không mang vào nói với bố mẹ tôi một lời. Bố mẹ tôi giận thêm, chê cậu ta hành xử kém, lại phản đối kịch liệt lần nữa, bảo em gái phải bỏ ngay, nếu cưới thì tự đi cưới ở đâu đó chứ không được phép cưới ở nhà, bố mẹ sẽ từ mặt luôn.

Em tôi là típ người nặng tình, yêu rồi rất khó bỏ. Tôi nói trước đây bố mẹ đã ngăn cản nhưng giờ em vẫn yêu, có ngăn nữa vẫn thế. Tôi chia sẻ rằng bố mẹ cho em cưới đi nhưng không nhận được sự đồng ý. Hôm qua vô tình tôi đọc được tin nhắn của em gái chat với bạn, em bị u ác tính ở cổ tử cung, kích thước 60 mm. Bác sĩ bảo nếu dự định lập gia đình thì thả xem có thai tự nhiên được không. Nếu không có thai tự nhiên được thì mổ, mà mổ rồi phải sau đôi, ba năm mới có thể mang thai được.

Tôi thấy vô cùng nặng nề, thương bố mẹ và thương em nhưng đôi lúc không muốn về nhà. Mẹ khóc mấy lần vì em tôi rồi lại bảo tôi 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, sao cứ làm bố mẹ khổ quá. Là một người con gái trong gia đình và chị của em, tôi nên làm gì trong trường hợp này để mọi người trong gia đình vui vẻ và hạnh phúc hơn? Mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.

Huyền Ngân

