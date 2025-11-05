Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu bắt con học quá sức

Từ 15/12, bố mẹ cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng; phạt 10-20 triệu đồng nếu không giáo dục con.

Thông tin được nêu trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; có hiệu lực thi hành từ 15/12.

Theo điều 40, người nào ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Người vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là lần đầu tiên hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" bị đưa vào để xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt sẽ tăng gấp đôi, lên 10-20 triệu đồng, với người có một trong những hành vi như cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Một học sinh học bài ở nhà tại Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Nhật Minh

Bố mẹ không giáo dục con bị phạt 10-20 triệu đồng

Theo điều 38, người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, già yếu, cao tuổi; sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt này bằng quy định hiện hành. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên có quy định về việc không "giáo dục thành viên gia đình là trẻ em" sẽ bị phạt hành chính.

Ngoài ra, người nào cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ hoặc kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng. Mức phạt này tương đương với hiện hành song hành vi được quy định cụ thể hơn.

Nhà chức trách sẽ phạt tiền 5-10 triệu đồng với người có hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; giữa cha, mẹ và con. Trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án.

Mức phạt 5-10 triệu đồng cũng được áp dụng với người có hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Tiền phạt 10-20 triệu đồng sẽ áp dụng với hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Ai cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.

Các mức phạt trên áp dụng với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, còn tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình với cá nhân là 30 triệu đồng, tổ chức là 60 triệu đồng.

Về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, chủ tịch UBND cấp xã, trưởng công an cấp xã được quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 15 triệu đồng; chiến sĩ công an được phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 3 triệu đồng; giám đốc công an cấp tỉnh được phạt tiền đến 30 triệu đồng.

Thống kê năm 2023 cho thấy, Việt Nam có hơn 3.100 hộ gia đình xảy ra bạo lực, tương đương 3.240 vụ. Trong đó các loại hình bạo lực phổ biến là thể xác, tinh thần với hơn 1.900 vụ, sau đó đến bạo lực về kinh tế, tình dục.

Còn theo thống kê của TAND Tối cao, từ 1/7/2023 đến tháng 4/2025, có hơn 405.000 vụ bạo lực gia đình bị đưa ra xét xử; gần 342.000 vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực, chiếm tới 92,7% tổng số vụ ly hôn.

Phạm Dự