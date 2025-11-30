Bố mẹ chồng để họ hàng 'dạy dỗ' tôi khi không về ăn cưới em họ

Họ bảo sau này cưới người bên ngoại, tôi không dự được không, em họ cả đời cưới được mấy lần mà sao tôi lại không về dự.

Tôi 25 tuổi, lấy chồng cách đây hơn một năm, có bé trai hơn 8 tháng tuổi. Tôi lấy chồng xa nhà khoảng 150 km. Từ ngày về làm dâu xa, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với mẹ vì không thể ở bên chăm sóc, quan tâm mẹ mỗi ngày. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái lấy chồng ở gần nhưng không phải lúc nào cũng có thể cho các cháu về chơi với bà. Tôi thương nhất cảnh mẹ ở nhà một mình, tối đến chỉ có chiếc tivi làm bạn; muốn nhìn con, nhìn cháu cũng chỉ có thể qua vài phút gọi điện trên màn hình điện thoại. Nghĩ đến đó, tôi rất đau lòng.

Hiện tại tôi chưa đi làm, vẫn ở nhà chăm con. Cách đây hai tháng, tôi xin phép bố mẹ chồng cho hai mẹ con về thăm nhà ngoại. Tôi nghĩ khi còn chưa đi làm thì nên cho con về ở với bà ngoại để mẹ đỡ nhớ con, nhớ cháu. Sau này đi làm rồi, tôi muốn về lâu chắc cũng khó. Hai tháng so với cả quãng đời sau này mẹ con tôi phải ở bên nhà chồng cũng chẳng là bao. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi vẫn có cháu nội khác là con của anh chị chồng, bé kém con tôi 4 tháng, ông bà vẫn có cháu để bế bồng, vui vầy.

Trong lúc tôi về nhà ngoại được khoảng một tháng 20 ngày thì có đám cưới của con nhà cậu (em trai mẹ chồng), cũng là con nuôi của bố chồng. Vào thời điểm đó, nhà mẹ đẻ tôi đang vào mùa gặt, phơi thóc rất bận rộn. Chồng hỏi tôi có cho con về dự đám cưới không, tôi bảo chưa muốn về ngay vì muốn ở lại phụ mẹ nấu cơm, làm mùa. Mẹ đẻ đã gọi điện xin phép thông gia, nói rằng làm xong mùa sẽ đưa hai mẹ con tôi lên và đã ấn định rõ ngày về. Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu có về thì cũng không giúp được gì vì ở nhà chồng đã có đầy đủ bố mẹ chồng, anh chị chồng và chồng tôi lo liệu. Chồng tôi là người rất thương vợ, không bao giờ ép buộc, nên khi tôi nói như vậy, anh cũng đồng ý. Bố mẹ chồng tôi không hề gọi điện yêu cầu tôi phải về dự đám cưới.

Ngày hôm qua, sau khi mẹ đưa hai mẹ con tôi trở lại nhà chồng rồi về, tôi bị người nhà bên chồng gọi sang nói chuyện, cụ thể là bá chồng và chị họ chồng. Xin nói thêm, bố mẹ chồng chưa bao giờ trực tiếp nói con dâu, nếu có chuyện gì đều để bá chồng và chị họ chồng gọi sang nói, dạy bảo. Họ hỏi tôi tại sao có đám cưới mà không về, chỉ còn hơn chục ngày nữa mà vẫn cố ở bên nhà mẹ đẻ làm gì.

Họ nói tôi không nghĩ đến chồng ở nhà một mình, không nghĩ đến bố mẹ chồng nhớ cháu nội. Họ hỏi bố mẹ đẻ tôi có biết chuyện đám cưới không, nếu biết thì sao không bảo ban tôi phải về. Họ còn nói rằng nếu sau này cưới người bên nhà ngoại mà tôi không về thì có được không, em nó cưới hỏi cả đời mấy lần mà sao tôi lại không về dự.

Sau đó, chị dâu tôi còn nói thêm rằng hầu như mọi người trong họ hàng bên nhà chồng đều trách móc tôi vì đã không về dự đám cưới, chê trách việc tôi về nhà mẹ đẻ quá lâu. Xin hỏi mọi người, việc tôi không về dự đám cưới là đúng hay sai?

Hoài Thu