Bố mẹ cho con 7 tuổi du lịch qua 7 châu lục

MỹTrong khi nhiều đứa trẻ cùng tuổi bắt đầu làm quen với bảng cửu chương, Wilder McGraw (Mỹ) đã đặt chân đến lục địa thứ 7 là Nam Cực.

Hành trình vòng quanh thế giới của Wilder không xuất phát từ một kế hoạch nuôi con kiểu mẫu hay mục tiêu xác lập kỷ lục. Nó bắt đầu từ những chuyến đi ngẫu hứng của bố mẹ cậu, cặp đôi sống tại New York.

Mẹ của Wilder, cô Jordi Lippe-McGraw là cây bút chuyên viết về du lịch. Cô cho biết vợ chồng mình chưa từng có ý định đưa con đi khắp thế giới để lấy thành tích. Ý tưởng về hành trình chinh phục 7 châu lục chỉ nhen nhóm khi Wilder lên 5 tuổi.

Trước chuyến đi đến Nam Mỹ, hai vợ chồng rà soát lại lịch trình và bất ngờ nhận ra cậu con trai nhỏ đã đặt chân đến 5 châu lục. "Chồng tôi, Ross, nhìn danh sách và nói: 'Thôi thì mình làm cho xong đi'", Jordi kể.

Gia đình bé Wilder tại Nam Cực, tháng 11/2025. Ảnh: Jordi Lippe-McGraw cung cấp

Hộ chiếu của Wilder có dấu mộc đầu tiên khi cậu mới 8 tuần tuổi với chuyến đi Bồ Đào Nha năm 2018. Chưa đầy hai tuổi, cậu bé đã theo bố mẹ đến vùng Caribe, Canada và Mexico. Sau gián đoạn vì đại dịch, cậu bé tiếp tục khám phá thiên nhiên hoang dã ở Zambia (châu Phi) khi lên 4, rồi đến châu Âu và quần đảo Galapagos (Nam Mỹ).

Mùa hè năm ngoái, gia đình hoàn tất châu lục thứ 6 với loạt điểm đến gồm Amsterdam (Hà Lan), Singapore, Australia và New Zealand. Tháng 11/2025, Nam Cực trở thành mảnh ghép cuối cùng. Chuyến đi này mang ý nghĩa đặc biệt với Jordi, bởi cô từng đến đây khi đang mang thai Wilder 5 tháng.

"Quay lại đây cùng con sau 7 năm giống như khép lại một vòng tròn mà tôi không hề biết mình đã mở ra", người mẹ nói. Trên chuyến tàu thám hiểm, Wilder đã kết bạn và tham gia các lớp học khoa học thực hành cùng các nhà nghiên cứu.

Dù những bức ảnh check-in trông hào nhoáng, Jordi thừa nhận du lịch cùng trẻ nhỏ là hành trình đầy rắc rối. Tại Nam Cực, Wilder từng nằm liệt giường hơn một ngày vì say sóng và lo âu. Việc ăn uống của con cũng thường xuyên biến thành những cuộc thương lượng căng thẳng giữa bố mẹ và con cái.

"Nó không hề màu hồng, đôi khi rất hỗn loạn", Jordi nói. Điều khiến cô nhớ nhất không phải là những cảnh quan hùng vĩ mà là khoảnh khắc đời thường như con trai ngủ gục trong tay bố giữa tour ẩm thực Singapore, hay ánh mắt rạng rỡ của cậu bé khi được vào sân cổ vũ CLB Ajax sau chuyến bay đêm tới Amsterdam.

Wilder McGraw bên những kỷ vật trong hành trình 7 châu lục đã đi qua. Ảnh: Jordi Lippe-McGraw cung cấp

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Michael G. Wetter, trẻ em vẫn hưởng lợi từ các chuyến đi ngay cả khi chúng không nhớ rõ từng chi tiết. "Những trải nghiệm sớm góp phần định hình cấu trúc thần kinh, khả năng điều tiết cảm xúc và cảm giác an toàn", ông nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo lợi ích này phụ thuộc vào cách tổ chức. Lịch trình quá dày hoặc cha mẹ thiếu kết nối cảm xúc có thể khiến trẻ quá tải. Gia đình McGraw chọn cách đi chậm, tôn trọng giấc ngủ của con và không ép mọi khoảnh khắc phải trở nên "đáng nhớ".

Khi Wilder lớn hơn, lịch học và sở thích của cậu bé bắt đầu chi phối các chuyến đi. Thay vì các bảo tàng lịch sử, đôi khi một buổi bơi ở khách sạn lại được ưu tiên. "Với trẻ nhỏ, được trải nghiệm quan trọng hơn việc phải hiểu hay ghi nhớ mọi thứ", người mẹ đúc kết.

Nhật Minh (Theo Nypost)