Bố mẹ bị kiện vì không cho con tiêm vaccine

Argentina15 phụ huynh ở tỉnh Mendoza đối mặt án phạt 230 USD, phải lao động công ích, thậm chí phạt tù vì không cho con tiêm vaccine.

"Đây chỉ là bước đầu", Rodolfo Montero, giám đốc Sở Y tế tỉnh Mendoza, miền tây Argentina, nói ngày 12/12 sau khi tuyên bố chính quyền đang khởi kiện 15 phụ huynh vì không chịu tiêm vaccine cho con.

Ông lưu ý nhiều người nữa sẽ bị kiện trong vài ngày tới. Chương trình Tiêm chủng Quốc gia của Argentina bao gồm hơn 10 mũi vaccine bắt buộc phải tiêm cho trẻ em từ khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành và hoàn toàn miễn phí.

Cán bộ y tế chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ em ở Mendoza. Ảnh: Cơ quan y tế Mendoza

Các tỉnh ở Argentina cũng có quyền tự chủ lớn đối với dịch vụ y tế. Hồi tháng 8, tỉnh Mendoza thông qua quy định mới cho phép chính quyền xác định phụ huynh không cho con tiêm vaccine.

Theo quy định này, nhân viên y tế và giáo viên được phép báo cáo những phụ huynh không tuân thủ chương trình tiêm chủng bắt buộc. Người vi phạm có thể đối mặt án phạt 230 USD, phải tham gia lao động công ích, thậm chí bị phạt tù.

"Quy định này không phải để nhắm vào các phụ huynh, mà là nhằm đảm bảo miễn dịch cho hàng nghìn trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ", ông Montero nói.

Ông cho biết cách tiếp cận này đang mang lại kết quả với ba người đã nhanh chóng đưa con đi tiêm sau khi bị kiện.

Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân khiến nhiều trẻ em không được tiêm chủng là do sự thờ ơ của gia đình, không phải vì thái độ bài vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng ở Mendoza là 65%, nhưng với một số bệnh như sởi, rubella và quai bị, tỷ lệ này chỉ ở mức 50%.

Argentina năm nay ghi nhận đợt bùng phát sởi đầu tiên trong vòng một thế hệ, với 35 ca bệnh. Cơ quan y tế cũng ghi nhận hàng trăm ca ho gà, trong đó có 7 ca tử vong ở trẻ em.

Hồng Hạnh (Theo AFP)