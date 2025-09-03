Bố mẹ bạn gái vay tiền khi tôi về chơi nhà lần hai

Tôi rất sốc khi bị hỏi vay tiền, tối đó hỏi riêng bạn gái, cô ấy nói cũng không biết bố mẹ sẽ hỏi chuyện tiền nong.

Tôi 28 tuổi, làm ngành quảng cáo trên mạng xã hội. Hai năm trước tôi quen bạn nữ làm cùng công ty, sau đó trở thành một cặp. Yêu được khoảng nửa năm tôi mới biết bạn là mẹ đơn thân, theo lời bạn nói là sai lầm trong quá khứ với người yêu cũ và họ chưa kết hôn. Tôi hiểu và vẫn yêu thương cô ấy. Khi yêu, tôi lo cho cô ấy mọi thứ, không để thiếu thốn gì. Lễ, tết, sinh nhật đều có quà; nhẫn, dây chuyền vàng cô ấy đeo đều do tôi.

Tết vừa rồi tôi xuống nhà cô ấy chơi lần thứ hai, trước đó có ghé chơi một lần rồi, bố mẹ cô ấy lại hỏi vay tôi 400 triệu đồng để chuộc lại đất rồi sẽ làm trả dần, miếng đất trị giá 800 triệu đồng. Tôi rất sốc, tối hôm đó kéo bạn gái ra hỏi riêng, cô ấy nói cũng không biết bố mẹ sẽ hỏi vay tiền. Thay vì suy nghĩ cho tôi, bởi 400 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ, cô ấy lại nói nếu sau này cưới thì đất đó sẽ cho cô ấy. Hôm sau tôi đi xem đất, đó là đất nông nghiệp bỏ hoang, chưa trồng gì. Tôi thật sự sốc và cảm thấy gia đình họ quan trọng chuyện tiền hơn là việc tình cảm. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.

Hồng Quang