Bộ máy bàn phong cách tối giản từ HP

HP cung cấp CPU EliteDesk 800 G9 SFF và màn hình P22 G5 kích thước nhỏ gọn, hiệu suất mạnh nhờ bộ xử lý Intel Core i5, dễ nâng cấp.

Khác với các máy thùng đời cũ chiếm nhiều không gian. HP EliteDesk 800 G9 SFF thuộc dòng máy bàn cỡ nhỏ , kích thước 33,8 x 30,8 x 10 cm chỉ khoảng bằng một cuốn tạp chí, có thể đặt vừa trên bàn làm việc.

Đi kèm là màn hình HP P22 G5 với kích thước 21 inch khiến góc nhìn được mở rộng và bao quát, giúp các thao tác làm việc trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, dù xử lý bảng biểu cùng hàng dài số liệu hay các công việc thường ngày.

CPU cùng màn hình nhỏ gọn giúp tối ưu không gian làm việc. Ảnh: HP

Dù kích thước nhỏ gọn nhưng HP EliteDesk 800 G9 SFF vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc với bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ 12, 512 GB ổ cứng SSD cùng 8GB RAM DDR5-4800 SDRAM giúp tối ưu các tác vụ. Đi cùng là 4 khe RAM, hỗ trợ nâng cấp tối đa 128 GB tùy thuộc vào nhu cầu chạy các phần mềm đặc thù hay bật nhiều tab trình duyệt của người dùng.

Máy hỗ trợ Wi-Fi Intel 6E AX211 với ba băng tần: 2.4 Ghz, 5.0 Ghz và 6.0 Ghz - chuẩn kết nối giúp tăng thông lượng truyền dẫn của mạng, giảm thời gian truyền nhận dữ liệu, tập tin dung lượng lớn. Đi kèm là bluetooth 5.2 - một trong những chuẩn bluetooth nhanh nhất hiện nay, giúp tốc độ kết nối thiết bị ngoại vi được tăng cường. Máy cài sẵn hệ điều hành Windows 11 Pro nhằm tăng độ bảo mật, đảm bảo ổn định khi làm việc.

Kết hợp hiệu suất mạnh mẽ từ CPU là màn hình HP P22 G5 với khả năng điều chỉnh góc nghiêng linh hoạt. Màn hình sở hữu độ phân giải HD và tần số quét 75 Hz cho hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt hơn. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập màn hình bằng cách tùy chỉnh cài đặt với nút Joypad SD trực quan hoặc quản lý cài đặt, cập nhật trực tiếp từ màn hình qua Display Center và HP DisplayManager.

Sản phẩm đáp ứng tính bảo mật, nhiều thành phần tái chế. Ảnh: HP

Ngoài đáp ứng yêu cầu cơ bản, thiết bị còn giữ cho quy trình làm việc liên tục, liền mạch, an toàn với giải pháp bảo mật HP Wolf Security, Sure Click và Sure Sense. Nền tảng này ngăn chặn các kết nối không an toàn, mã độc từ link lạ hay tệp đính kèm mail, tránh các nguy cơ tấn công số.

Ngoài hiệu suất làm việc, tiết kiệm cũng là một yếu tố quan trọng với người dùng. Thay vì phải mua mới thiết bị sau một khoảng thời gian sử dụng, HP EliteDesk 800 G9 SFF đem đến cho doanh nghiệp một lựa chọn tối ưu hơn với khả năng nâng cấp cùng các ổ đĩa, cổng kết nối với các khay mở rộng tích hợp sẵn.

Đi cùng xu hướng phát triển bền vững, CPU được sản xuất từ vật liệu tái chế với: 40% nhựa tái chế sau tiêu dùng; 10% nhựa có nguồn gốc từ ITE theo vòng lặp khép kín; halogen thấp... và 85% màn hình được làm từ nhựa tái chế.

Đại diện đơn vị cho biết, nhờ thiết kế nhỏ gọn, tối giản và mức giá vừa phải, bộ máy bàn và màn hình được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hai thiết bị cùng các dòng laptop, máy tính, máy in HP khác hiện phân phối tại Synnex FPT với nhiều chính sách bảo hành, hậu mãi. Bộ máy bàn kể trên có thời gian bảo hành ba năm, bảo hành tại chỗ với CPU và một đổi một với HP P22 G5.

Minh Tú